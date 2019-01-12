Российский гонщик наехал на зрителя на ралли "Дакар"

Судьи ралли-марафона "Дакар" дисквалифицировали экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова. Причиной решения стало то, что грузовик во время гонки наехал на зрителя и не оказал ему помощь.

Пострадавший получил перелом бедренной кости. В команде "КАМАЗ-мастер" объяснили инцидент тем, что гонщик не увидел зрителя.