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Российский гонщик наехал на зрителя на ралли "Дакар"

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Судьи ралли-марафона "Дакар" дисквалифицировали экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова. Причиной решения стало то, что грузовик во время гонки наехал на зрителя и не оказал ему помощь.

Пострадавший получил перелом бедренной кости. В команде "КАМАЗ-мастер" объяснили инцидент тем, что гонщик не увидел зрителя.

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