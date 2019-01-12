МВД Франции разместило в городах 80 тысяч полицейских

В Париже участники акции протеста "жёлтых жилетов" прошли через центр города с востока на запад от министерства финансов к Триумфальной арке. Отмечено несколько стычек между полицией и протестующими. Силы безопасности применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить тех, кто бросал в полицию камни. Полиция запретила движение автотранспорта вблизи Елисейских полей.



Парижские правоохранители задержали 40 человек, главным образом в связи с обнаружением у них предметов, которые могли поедставлять опасность для окружающих, сообщает телеканал France 24.



Одновременно, около пяти тысяч участников движения "жёлтых жилетов" провел и марш в Бурже, главном городе департамента Шер в центральном регионе Франции. Бурж известен своим готическим кафедральным собором и живописными домами, построенными с применением элементов из дерева. В последнее время в социальных сетях множились призывы провести протестную акцию "жёлтых жилетов" именно в Бурже, поскольку этот город расположен в центральной части Франции.





Французские власти разместили в субботу в разных городах Франции около 80 тысяч служащих сил безопасности и правопорядка в связи с запланированными манифестациями "жёлтых жилетов". Министр внутренних дел Кристоф Кастанер предупредил, что против нарушителей порядка и их сторонников будет применены жёсткие меры в связи растущей радикализацией части протестующих на фоне в основном мирных гражданских выступлений.