Солсбери, Трамп и "желтые жилеты". Семь мировых событий 2018-го

Подводя итоги уходящего года, Радио Свобода предлагает свой рейтинг важнейших событий 2018-го в мировой политике.

1. Вид с "солсберецкого" шпиля

История с попыткой отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери (инцидент произошел 4 марта) привела отношения России и большинства стран Запада в состояние, описываемое афоризмом "Когда мы достигли дна, снизу постучали". За покушением на Скрипалей, в котором британские власти обвинили спецслужбы России, последовала высылка российских дипломатов из более чем двух десятков стран – тем самым они продемонстрировали солидарность с Великобританией. Москва ответила "зеркальными" мерами в отношении западных дипломатов.

Для Кремля скандал был особенно неприятен не только потому, что в ходе независимых расследований выяснились настоящие имена и карьерные "достижения" двух сотрудников ГРУ, известных как "Александр Петров" и "Руслан Боширов" и обвиненных Лондоном в покушении на Скрипалей. Журналисты раскопали и напрямую не связанные с "делом Солсбери" случаи удивительной небрежности российской военной разведки при проведении операций на Западе. "Вишенкой на торте" стала история с регистрацией в открытой базе данных ГИБДД автомобилей более 300 сотрудников ГРУ – с указанием их паспортных данных, мобильных телефонов и другой личной информации. Машины были зарегистрированы на адрес войсковой части в Москве, где располагается подразделение военной разведки, подозреваемое в организации ряда хакерских атак. После этого уже не только "Петров" с "Бошировым", но и спецслужбы РФ в целом стали предметом многочисленных интернет-мемов и язвительных комментариев:

Российские власти и официальные СМИ, впрочем, заняли привычную позицию: всё отрицать, время от времени переходя в контратаки в виде троллинга оппонентов – иногда очень странного. Накануне Нового года в этом плане отличился телеканал RT, приславший коллегам из "Дождя" подарок в виде шоколадной копии собора в Солсбери – того самого, которым, по версии "Петрова" и "Боширова", они ездили любоваться в Англию:

В России усилия пропагандистов, кажется, не пропали даром. По данным опроса, проведенного "Левада-центром" в октябре, 28% россиян считают, что за покушением на Скрипаля стояли британские спецслужбы, лишь 3% подозревают в этом российскую разведку, а 56% избрали философский ответ "кто угодно". Но на мнение о России в мире главный международный скандал года повлиял однозначно негативно, отмечают социологи из Pew Research:

В Европе положительного мнения о России придерживаются в среднем 27% опрошенных, в США – 21%. При этом 42% респондентов считают, что Россия стала играть более существенную роль в мировых делах, чем 10 лет назад.​

2. Под колпаком у Мюллера

Одно из самых сложных и разветвленных политических расследований в новейшей истории ведет в США команда следователей под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. В центре – Россия: попытки Кремля повлиять на исход американских президентских выборов 2016 года и возможные связи предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими представителями. Краткое описание хода расследования таково:

Роберту Мюллеру не позавидуешь: он находится в положении человека, который не нравится никому. По понятным причинам – президенту Трампу, который отрицает все обвинения и называет усилия следователей "охотой на ведьм" и "фальшивкой":

​"Охота на ведьм – фальшивка, связанная с Россией, появилась в качестве "страховки" (очевидно, против избрания Трампа президентом – прим. РС) еще задолго до того, как я был избран, и очень вредит нашей стране. Они ловят людей на неточностях, лжи или не относящихся к делу вещах, имевших место много лет назад. Ничего общего со "сговором" (с Россией – прим. РС) это не имеет. Это жульничество демократов!"

Но от Мюллера не в восторге и многие оппоненты Трампа, которые хотели бы максимально быстрого завершения расследования – и максимально суровых выводов в отношении главы государства. Для себя многие из них эти выводы уже сделали:

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"Картина, которую рисует расследование Мюллера, – это жулик, окруживший себя преступниками и умудрившийся занять свой пост с помощью лжи, расизма и незаконного акта войны (это одно из толкований действий Кремля по вмешательству в выборы 2016 года – прим. РС). Разум останавливается над тем, что это надувательство продолжается так долго".

По результатам промежуточных выборов в Конгресс, прошедших в ноябре, демократы закрепили за собой большинство мест в Палате представителей, но уступают поддерживающим Трампа республиканцам в Сенате. Это означает, что противники президента смогут более успешно блокировать многие его инициативы, но им будет крайне сложно добиться отстранения Трампа от должности – для этого нужно согласие обеих палат. В такой обстановке политики и общество еще нетерпеливее будут ждать результатов расследования Мюллера, а склонность делать из этих результатов прямо противоположные выводы станет еще более очевидной.

3. Путин + Асад = пиррова победа?

В затянувшейся войне в Сирии в 2018 году произошло несколько важных событий.

В начале года выяснилось, что в Сирии есть не только "официальный" российский воинский контингент, помогающий Башару Асаду расправляться с противниками в гражданской войне, но и наемники, которых вербуют "частные военные компании". Это прежде всего "ЧВК Вагнера", чьи бойцы участвовали в начале февраля в бою у города Дейр-эз-Зор и понесли тяжелые потери. О боевых буднях "вагнеровцев" можно прочитать здесь.

А вот как выглядели последствия предполагаемой химической атаки 7 апреля в сирийском городе Дума, который контролировали тогда отряды оппозиции:

Запад обвинил режим Асада в применении химического оружия против мирного населения. Дамаск и Москва всё отрицали.

17 сентября ракетой, запущенной силами асадовской ПВО, был сбит российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Погибли 15 военнослужащих. Хотя стреляли сирийцы, Москва обвинила в случившемся Израиль, чьи самолеты в тот момент находились в воздушном пространстве Сирии.

Одно время казалось, что дело пахнет крупным международным обострением, но наконец реакция Кремля оказалась куда более мягкой, чем в случае с российским Су-24, сбитым турецкими ВВС в конце 2015 года.

В конце года увеличил свою боевую активность в Сирии Израиль – хотя официально участие своих ВВС в декабрьских бомбардировках израильские власти не подтвердили.

Напротив, президент США Дональд Трамп принял решение о выводе из Сирии примерно двух тысяч находившихся там американских военнослужащих. Сам Трамп объяснил это так:

"Хотят ли США быть полицейским Ближнего Востока, не получая НИЧЕГО, но теряя драгоценные жизни и тратя триллионы долларов на защиту тех, кто в большинстве случаев не ценит того, что мы делаем? Хотим ли мы оставаться там вечно? Пришло наконец время сражаться другим…"

Реакция на решение Трампа оказалась неоднозначной даже в самих США – в частности, подал в отставку министр обороны Джеймс Мэттис. В то же время уход американцев позволил продвинуться еще дальше на севере Сирии, с одной стороны, войскам Башара Асада, с другой – турецкой армии, действующей в приграничных районах.

В последний день года влиятельный сенатор Линдси Грэм , однако, внес разъяснения относительно сирийских планов Вашингтона:

"Президент намерен гарантировать, что любой вывод войск из Сирии будет осуществлен так, чтобы обеспечить:

1) полное уничтожение ИГИЛ,

2) невозможность расширения влияния Ирана,

3) защиту наших курдских союзников".

2018 год принес ряд побед сирийскому режиму и его российскому союзнику, но победы эти могут оказаться пирровыми. Договориться хотя бы о тактическом союзе в крайне запутанных сирийских делах России, Турции и Ирану (у каждого из них в Сирии свои клиенты) так и не удалось. Американское присутствие на севере Сирии, способное объединить эти три страны по принципу "против кого дружить будем", будет по меньшей мере сокращено. Немного осталось и от другого общего противника – террористической группировки "Исламское государство". Зато противоречия между самими Москвой, Анкарой и Тегераном никуда не делись. Очень похоже, что сирийский конфликт вступает в новую фазу.

4. Мой друг "маленький ракетчик"

Если не любовь, то по крайней мере симпатия с первого взгляда – так можно истолковать итоги первой в истории встречи президента США и лидера коммунистического режима Северной Кореи. Она прошла в Сингапуре 12 июня 2018 года – менее чем через год после того, как один из ее участников грозил другому "огнем и гневом":

Дональд Трамп долго издевался в Твиттере над Ким Чен Ыном, называя его не иначе как "маленьким ракетчиком" (Little Rocket Man) – в связи с проведенными КНДР ракетными испытаниями. Но в течение нескольких месяцев льды между Вашингтоном и Пхеньяном внезапно растаяли – причины этого по-разному трактовались аналитиками. На саммите в Сингапуре Трамп и Ким подписали совместную декларацию – довольно размытую, но позволившую (во всяком случае пока) исключить Корейский полуостров из числа очагов острой военной напряженности.

Какими бы мотивами ни руководствовались американский президент и северокорейский диктатор, резко поменяв вражду на дружбу, это можно считать самым приятным политическим сюрпризом 2018 года.

5. Уходя – не уходи?

29 марта 2019 года Великобритания должна официально покинуть Европейский союз. Но произойдет ли это на самом деле, и если да, то на каких условиях, не может сегодня сказать никто. Договоренность об условиях Брекзита, которой достигла с руководством ЕС британский премьер-министр Тереза Мэй, "подвисла" в британском парламенте, где у нее пока нет достаточного числа сторонников.

Сделку, заключенную премьером, критикуют за то, что она оставит Британию на неопределенный срок в рамках единого торгового и таможенного пространства ЕС – то есть Лондон будет вынужден по-прежнему подчиняться европейскому законодательству во многих областях, уже не имея возможности влиять на его разработку и принятие.

"Каждый день ее пребывания в должности несет угрозу Брекзиту. Избавимся от нее. Сейчас".

Главу правительства обвиняют в нерешительности и отсутствии четкой позиции – в этом пародийном ролике Тереза Мэй перевоплощается в Голлума – персонажа сказочной эпопеи "Властелин колец", страдающего от раздвоения сознания:

Как бы то ни было, избавиться от Мэй ее противникам не удалось: в декабре бóльшая часть парламентариев-консерваторов в ходе специального голосования поддержала премьера. Тем не менее будущее и самой Мэй, и Брекзита совершенно туманно. Изучив мнения различных аналитиков, Радио Свобода сформулировало несколько наиболее вероятных сценариев.

Чудо: Тереза Мэй убеждает депутатов принять согласованный ею с Брюсселем вариант Брекзита. В таком случае Британия "мягко" покидает ЕС в конце марта будущего года.

Жесткая посадка: Мэй так или иначе уходит, ее преемник из числа радикальных консерваторов ведет страну к "жесткому" Брекзиту – без договоренности с ЕС.

Выборы: консервативное правительство проигрывает голосование о доверии в парламенте (которое в любой момент может вызвать оппозиция). Назначаются новые выборы, результатом которых может быть победа лейбористов во главе с левым радикалом Джереми Корбином. В этом случае Брекзит явно отложат – такой механизм тоже предусмотрен.

Повторение пройденного: парламент не принимает предложенный Мэй вариант Брекзита, но вносит в него многочисленные поправки и утверждает в измененном виде. В таком случае измененное соглашение придется вновь согласовывать с Евросоюзом (неизвестно, согласится ли он на это). Срок Брекзита опять-таки нужно будет перенести.

Всё сначала: обе стороны "забывают" о варианте, согласованном Мэй, и приступают к переговорам по-новому. Вероятность этого невелика: у Брюсселя нет никаких весомых причин идти на такие уступки Лондону. Понятно, впрочем, что и в этом случае на Брекзит в марте рассчитывать не приходится.

Полный назад: парламентское большинство решает остановить процесс Брекзита и отозвать соответствующую заявку из Брюсселя. Вариант маловероятный, однако легальный: Европейский суд принял специальное постановление, подтверждающее право Британии на такой шаг.

Второй референдум: в стране нарастает кампания за повторный референдум о Брекзите. Активисты заявляют, что люди, голосовавшие за Брекзит в 2016 году, не представляли формы, в которой он будет происходить. Мэй выступает против подобного голосования, но ситуация меняется так стремительно, что исключать этот вариант тоже нельзя.

Какой из этих сценариев станет реальностью, мы узнаем в первые месяцы 2019 года.

6. Меркель: долгое прощание

Если Тереза Мэй борется с превратностями политической судьбы, то ее немецкая коллега Ангела Меркель устала и уходит. Правда, не сразу. Осенью канцлер Германии (она занимает эту должность уже 13 лет) подала в отставку с поста председателя правящего Христианско-демократического союза (ХДС). И даже успела добиться избрания той преемницы, которая ей по душе – Аннегрет Крамп-Карренбауэр, из-за труднопроизносимого имени известной под инициалами АКК. Пост главы кабинета Меркель, однако, за собой сохранит – до следующих выборов, которые, если не случится ничего непредвиденного, должны состояться в 2021 году.

Еще несколько лет назад казалось, что политическое наследие Меркель будет блестящим: Германия под ее руководством процветала, а лидирующая роль этой страны в Европе была несомненной. Но миграционный кризис 2015 года, когда канцлер "распахнула двери" сотням тысяч беженцев с Ближнего Востока, изменил всё. Популярность Меркель, ее партии ХДС и партнеров по коалиции – социал-демократов покатилась вниз, зато вырос рейтинг правых популистов из "Альтернативы для Германии", посткоммунистов из Левой партии и "зеленых":

Пока не похоже, что Ангела Меркель уйдет из политики с высоко поднятой головой. Впрочем, чтобы исправить положение, у нее есть еще три года. Или меньше?

7. Как Макрон "желтых жилетов" испугался

Протесты людей в ярко-желтых жилетах (из обязательного для автомобилистов набора) в конце 2018 года перевернули вверх дном Францию. Семь недель подряд "желтые жилеты" выходили на улицы, вступали в столкновения с полицией, перекрывали дороги, громили магазины, поджигали автомобили и даже повредили Триумфальную арку в центре Парижа.

Погибли не менее 10 человек, десятки пострадали, несколько тысяч – если суммировать все протестные акции – были задержаны. Протесты "желтых жилетов" необычны тем, что, вопреки обыкновению, не были организованы ни профсоюзами, ни политическими партиями, а возникли совершенно стихийно, за счет координации в интернете. Появились и сообщения о "российском следе": французские власти даже начали расследование активности в социальных сетях нескольких сотен аккаунтов, предположительно связанных с российской "фабрикой троллей".

Причиной беспорядков стало решение властей повысить налог на автомобильное топливо и общее недовольство многих французов экономической политикой правительства и президента Эммануэля Макрона. По данным опросов, первые выступления "желтых жилетов" пользовались поддержкой более чем 70% французов. Президент Макрон пошел на попятный: в обращении к нации он назвал гнев протестующих "во многом оправданным", хотя и осудил акты насилия и вандализма.

Макрон предложил правительству с января повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц и не облагать налогом сверхурочную работу, пообещал облегчить налоговое бремя для пенсионеров и людей с низким уровнем дохода. Большинство аналитиков сошлось во мнении: это самое чувствительное политическое поражение Макрона за еще недолгое – чуть более полутора лет – время его президентства. Рейтинг президента упал до отметки менее 20%.

Успех "желтых жилетов" вдохновил протестующих за пределами Франции: подобные группы появились в Бельгии, Испании, Венгрии, Израиле и других странах. Правда, такого размаха, как во Франции, это движение там пока не получило.

Таковы были важнейшие мировые политические события 2018 года по версии Радио Свобода. Мы желаем вам счастливого Нового года и – оставайтесь с нами в 2019-м!