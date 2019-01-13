"Дышать физически некомфортно". Жители Химок страдают от выбросов "Шереметьево"

​Работой "Шереметьево", самого большого аэропорта России недовольны жители новых районов подмосковных Химок, построенных вблизи него. Ранее Радио Свобода рассказывало, что жители некоторых многоэтажек требуют, чтобы их дома расселили из-за постоянного шума от взлетающих и садящихся самолетов. Теперь речь идет о химических выбросах аэропорта.

На этой неделе Министерство транспорта России опубликовало проект поправок в Градостроительный кодекс, в пояснительной записке к которым, в частности, говорилось о невозможности полноценной работы третьей взлетно-посадочной полосы "Шереметьево" из-за близости жилой застройки. Полоса строится с 2011 года, стоимость проекта – более 55 миллиардов рублей. Затем в Минтрансе опровергли это, а пояснительная записка, в которой шла речь о проблемах использования третьей полосы, удалена с официального правительственного сайта.

Ещё один конфликт между жителями Химок и аэропортом идет из-за очистных сооружений "Шереметьево". С 2016 года поступают жалобы на загрязнение реки Клязьма химическими сбросами из аэропорта. Проблему признают и в аэропорту, и в госструктурах, но обновить очистные сооружения в "Шереметьево" обещают в 2021 году.

ЖК "Город Набережных"

– В Химках, на берегу Клязьмы, в 2015 году был построен жилой комплекс "Город Набережных", до "Шереметьево" от нас – километра два. В нашем поселке живет порядка шести тысяч человек. У нас есть детский сад, школа, много детей, – рассказывает Радио Свобода местный житель Иван Лихоперский. – Мы обнаружили, что, особенно с осени по весну, когда самолеты перед взлетом поливают антиобледенительной жидкостью, у нас дикий запах. Эту жидкость сливают поздно вечером или рано утром, чтобы привлекать меньше внимания, но запах всё равно присутствует. Сейчас стоят морозы, а речка у нас не замерзает. Сначала мы не понимали, откуда идет запах, с 2016 года обращаемся в контролирующие органы. Это сложно доказуемо, но многие мамы говорят, что у детей начались аллергии именно после переезда в наш ЖК. Когда идут сливы, начинает болеть голова, дышать физически некомфортно, иногда окна нельзя открыть – запах такой, что режет глаза.

"Город Набережных" построила компания Urban Group, в 2018 году она обанкротилась.

– Антиобледенительная жидкость не должна попадать в канализацию, она должна собираться и определенным образом утилизироваться. Но, как нам рассказывали, на всё "Шереметьево" есть только одна площадка, где это можно делать в соответствии с нормативами. Физически все самолеты "Шереметьево" загнать на эту площадку невозможно. Так что большая часть этого добра через Воскресенский ручей, который начинается на взлетно-посадочной полосе, попадает в Клязьму. Река Клязьма – источник Клязьменского водохранилища, из него вода идет в водопроводы всего московсковского региона, – говорит Лихоперский.

Очистные сооружения "Шереметьево" – это небольшой пруд рядом с аэропортом, из которого вытекает ручей с визуально очень грязной водой. Его удалось заснять активистам "Города Набережных" с воздуха.

– В прошлом году, под чемпионат мира, мы смогли связаться с "Шереметьево", до этого они на связь вообще не выходили. Нам ответили, что о проблеме знают, но ничего сделать не могут, так как очистные сооружения находятся в ведении ФГУП "Администрация гражданских аэропортов". Но сказали, что в 2018 году заключили концессионное соглашение о том, что берут на себя расходы, чтобы привести очистные сооружения в порядок. Нам показали некий проект, никем не подписанный, в котором написано, что к концу 2020 года они планируют что-то там реализовать, – рассказывает Лихоперский

Государство и аэропорт

Сколько лет "Шереметьево" загрязнял Клязьму, установить уже вряд ли возможно. Пока рядом с Воскресенским ручьем не был заселен "Город Набережны", химические выбросы местные власти явно не интересовали. Пресс-служба администрации Химок проигнорировала вопросы Радио Свобода о ситуации с загрязнением, ответив, что проблемой сейчас занимаются в Росприроднадзоре.

Не предоставила ответ по существу и пресс-служба ФГУП "Администрация гражданских аэропортов": "Вопросы, обозначенные в вашем запросе, относятся к операционной деятельности оператора аэропорта, которым является АО "Международный аэропорт Шереметьево", – написали в редакцию.

Пресс-служба ФГУП ничего пояснять не стала, хотя на сайте госпредприятия одной из "стратегических целей" его работы обозначено "обеспечение рациональной эксплуатации объектов аэродромной инфраструктуры посредством системы контроля исполнения арендаторами обязанностей по поддержанию объектов аэродромной инфраструктуры в надлежащем эксплуатационном состоянии".

Подробно свою позицию обозначила пресс-служба "Шереметьево":

– Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"... предусматривала реконструкцию и строительство очистных сооружений аэродрома "Шереметьево" за счет средств федерального бюджета. Однако данный проект до конца не был реализован, – сообщается в ответе, полученном Радио Свобода. – Понимая важность вопроса, Международный аэропорт "Шереметьево", не дожидаясь передачи в концессию, в 2018 году уже вложил 150 миллионов рублей собственных средств в реконструкцию очистных сооружений. Договор концессии был подписан 25 декабря 2018 года, передача объектов по нему состоится до 1 марта 2019 года, но уже на 2019 год аэропорт "Шереметьево" запланировал 250 миллионов рублей собственных средств на реновацию вышеуказанных очистных сооружений. В течение трех лет они будут полностью модернизированы за счет собственных средств международного аэропорта "Шереметьево", – говорится в ответе пресс-службы. Этот ответ в целом совпадает с тем, что администрация аэропорта сообщила жителям "Города Набережных". Только годом окончания работ назван не 2020-й, а 2021-й.

– "Шереметьево" – аэропорт, ничем особенно не отличающийся от современных крупных европейских аэропортов. Самый старый из его нынешних строился к Олимпиаде 1980 года. Остальные шесть терминалов построены или обновлены в это десятилетие, делались с учетом экологических стандартов, – рассказывает Роман Гусаров, главный редактор Avia.ru.

Олег Смирнов, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре, считает, что правильная утилизация антиобледенительной жидкости – важнейшее требование, предъявляемое к работе аэропортов. Он выразил уверенность, что "Шереметьево" в силах решить эту проблему.

​Быстро сделать не получится

Росприроднадзор оштрафовал "Шереметьево" на два миллиона рублей за загрязнение Клязьмы год назад. С тех пор ситуация не изменилась. По словам жителя "Города Набережных", в ответ на обращение к "Шереметьево" о том, что делать тем, кто оказался в зоне химического загрязнения, был получен ответ: "Мы постараемся". Срок появления очистных сооружений был сдвинут уже на один год. Будут ли эти объекты в итоге построены в указанный срок – неизвестно. До этого времени жители Подмосковья будут продолжать дышать отравленным воздухом и чиновников, кажется, это совершенно не волнует.