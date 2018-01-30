Самолеты, выстрелы и "Ночные волки"

В Сходне, районе подмосковных Химок, жители протестуют против точечной застройки. В конфликте вокруг вырубки небольшого участка с деревьями во 2-м Дачном переулке столкнулись интересы сходненцев, обманутых дольщиков, строительного бизнеса и "Ночных волков".

Рядом со стройкой уже стреляли, против жителей охрана стройки применяла перцовый газ. Над стройкой находится взлетно-посадочная воздушная трасса Шереметьево. Жители Сходни намерены по суду добиться либо расселения высоток в своем районе, либо ограничения работы аэропорта.

– Мы об этом где только можем шумим, голодаем, на землю ложимся. Не знаем уже, каким образом привлечь к нашему делу внимание властей, – рассказала Радио Свобода Ольга Чуракова, член Союза художников. Она купила квартиру в 2011 году во 2-м Дачном переулке в Сходне, застроенном как многоэтажками, так и частными домами. Сейчас в 15 метрах от дома Чураковой, на участке в 50 соток, на котором находится маленькая роща, собираются построить 17-этажный трехсекционный дом на 286 квартир.

Как пояснили Радио Свобода в администрации Химок, в этом же районе согласовано строительство еще четырех многоэтажек. Проект предусматривает строительство до 2020 года детского сада на 90 мест и обеспечение квартирами 87 обманутых дольщиков. Правда, у частных владельцев земля выкуплена пока только под одну высотку, которую сейчас и пытаются строить. О причинах протестов пресс-служба администрации Химок дала флегматичный ответ: "Строительство вызывает протесты местных жителей по причине того, что они считают незаконной выдачу разрешения на строительство данного объекта".

По мнению юриста застройщика ООО "Стройгрупп" Юрия Киреева, во 2-м Дачном происходит "раздувание нигилистических протестных настроений", на этой земле застройка планировалась, судя по документам, еще с 1978 года. "Якобы застройщик пытается срубить лес. В действительности эта земля принадлежит застройщику, а до этого длительное время принадлежала гражданам. Это не лес, это частная земля", – утверждает Киреев.

Пять высоток появятся вместо зеленой зоны, сопоставимой компенсационной высадки деревьев в районе не будет

Проект застройки 2-го Дачного вызывал недовольство жителей еще в 2014 году, когда по нему проводились публичные слушания. Тогда проект критиковали за то, что детский сад планируется на пока не выкупленной у частных лиц территории – то есть неизвестно, когда он будет построен. Пять высоток появятся вместо зеленой зоны, сопоставимой компенсационной высадки деревьев в районе не будет, высотки подключат к коммуникациям советских времен, не рассчитанным на такую плотность заселения района.

Когда стройка в октябре 2017 года все же началась, жители обратились в суд. Химкинский городской суд, а затем и Московский областной постановили, что у застройщика достаточно документов для строительства. Жители намерены продолжить судиться.

Конфронтация

Вокруг небольшой рощицы идут настоящие боевые действия, жители окрестных домов, привыкшие гулять здесь с детьми, ищут любую возможность остановить строительство. "Мы заходим на участок и своими телами преграждаем. При нахождении там хотя бы одного человека рубить запрещено. Если дерево упадет на человека, это – уголовная ответственность", – еще один местный житель, бывший военный Сергей Репка рассказывает о методах противостояния строительству.

Спиленное дерево упало на территорию частного дома, раздались выстрелы

С Сергея Репки "Стройгрупп" по суду пытается получить 247 тысяч рублей, обвиняя его в порче забора вокруг стройки. Жители, в свою очередь, заявляли, что против них охрана использовала перцовый газ. 28 декабря 2017 года, во время одного из столкновений строителей с жителями, спиленное дерево упало на территорию частного дома, хозяйка которого отказывается продавать свой участок "Стройгрупп", и тогда прозвучали выстрелы из огнестрельного оружия. Стрелка полиции задержать не удалось, оружие также не найдено.

Дмитрий Трунин, адвокат, представляющий интересы протестующих, сказал Радио Свобода, что считает стрельбу провокацией против хозяйки, конфликтующей со строителями. Во время осмотра дома, на который упало дерево, полицейские пытались сделать понятыми сотрудников "Стройгрупп". Также был задержан сын хозяйки, но никаких улик против него не оказалось и его отпустили. Киреев заявил Радио Свобода, что падение спиленного дерева на частный участок – оплошность рабочих и "Стройгрупп" намерена возместить ущерб хозяйке дома.

Дольщики

Один из аргументов в пользу строительства во 2-м Дачном – квартиры там должны получить в том числе обманутые дольщики, ранее вложившие деньги и не получившие квартир в Химках. "Протесты – это и ущемление предпринимательских интересов застройщика, и интересов таких же граждан, обманутых дольщиков, которые уже больше 10 лет ждут квартиры", – настаивает Киреев.

По его словам, "Стройгрупп" уже расселила 200 дольщиков в двух своих домах в Сходне. В новой высотке должны получить квартиры еще 23 дольщика. Правда, обмануты эти люди были той же самой компанией – "Стройгрупп", только еще в прошлом десятилетии. Киреев утверждает, что "Стройгрупп" являлась застройщиком, денежные средства граждан были похищены не ей, а другими компаниями-соинвесторами, так что претензии могут быть не к самой компании, а к конкретным физическим лицам, которые еще в 2007 году получили по 8–9 лет лишения свободы за мошенничество. "С 2008 года у "Стройгрупп" другой собственник, который решил исправить эту ситуацию", – говорит Киреев.

Дольщики нужны как таран, чтобы протолкнуть незаконную застройку

Портал "Экооборона", освещающий социальные конфликты в Химках и созданный еще во время борьбы за Химкинский лес, опубликовал сделанную скрытой камерой запись встречи представителей администрации Химок, "Стройгрупп" и дольщиков. Дольщиков просили активнее выступать за строительство, что было встречено ими без особого энтузиазма. Причину объяснил Радио Свобода один из дольщиков, Игорь Горбашов, заместитель председателя комиссии по градостроительству Общественной палаты Химок. По его словам, застройщик использует обманутых людей в своих интересах. Горбашов рассказал, что нынешний генеральный директор компании "Стройгрупп" Андрей Таубес – сын Вячеслава Таубеса, который возглавлял эту компанию ранее и в 2011 году получил условный срок за растрату. "Дольщики нужны как таран, чтобы протолкнуть незаконную застройку", – считает Горбашов. Он отмечает, что обеспечение дольщиков квартирами в Химках уже многие годы используется как аргумент в спорах вокруг точечной застройки. В каждой новой высотке они получают небольшое количество квартир, но всегда остается еще много нерасселенных семей.

В любом случае, по словам Горбашова, во 2-м Дачном он бы жить не хотел. "Строительство домов такой этажности в Сходне в принципе нецелесообразно. Из-за шумов там явно нельзя строить 17-этажный дом, да и жить там – безобразно. Нет детских садов и школ, добираться туда очень неудобно, с общественным транспортом проблемы, на своей машине только до Ленинградского шоссе можно час-полтора выезжать. 12 километров до Москвы можно ехать около двух часов", – поясняет он. "Экооборона" сделала подборку высказываний в соцсетях жителей Сходни о строительстве новых высоток. Сходненцы возмущены перенаселением района, гигантскими пробками, очередями в поликлинике, отсутствием мест в детских садах. Новое строительство эти проблемы усугубит.

Самолеты

Место, где планируется построить 17-этажный дом, находится в четырех с половиной километрах от аэропорта Шереметьево и непосредственно под взлетно-посадочной воздушной трассой. В 2016 году строительство в данном месте было запрещено решением Арбитражного суда Московского округа, а также утверждено Верховным судом России. Верховный суд определил, что строительство 17-этажных домов в этом месте из-за близости аэропорта "окажет на здоровье жителей негативное воздействие".

Чтобы начать нынешнее строительство, некое ООО "ПросторСевер+" получило в Росавиации бумагу о том, что будущий дом во 2-м Дачном не будет мешать взлету и посадке самолетов. При этом в документе особо подчеркивается, что она "не является согласованием, учитывающим вопросы возможных негативных воздействий оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан".

На время правления мэра Химок Стрельченко пришлось большинство резонансных криминальных скандалов

Адрес регистрации ООО "ПросторСевер+" совпадает с адресом химкинского отделения мотоклуба "Ночные волки". Местные экоактивисты отмечают, что соучредителем химкинских "Ночных волков" является Вячеслав Нырков, сослуживец Владимира Стрельченко, мэра Химок, отправленного в отставку в 2012 году. Стрельченко считался близким к генералу Борису Громову, бывшему губернатору Подмосковья. На время правления Стрельченко (2003–2012) приходится большинство резонансных криминальных скандалов, связанных с Химками. При Стрельченко Нырков занимался в Химках вопросами строительства, сейчас он также является советником мэра Химок Дмитрия Волошина по этим вопросам. По словам местных жителей, Нырков неоднократно присутствовал во время их противостояний с застройщиками во 2-м Дачном.

Радио Свобода связаться с Нырковым не удалось, в химкинских "Ночных волках" говорить о людях, входящих в отделение мотоклуба, отказались. В ответе администрации Химок говорится, что Нырков не уполномочен комментировать вопросы строительства. Юрист "Стройгрупп" Киреев подтвердил Радио Свобода, что "ПросторСевер+" – это компания, готовившая документацию для строительства во 2-м Дачном, а о ее связях с "Ночными волками" ему неизвестно. Киреев утверждает, что помимо бумаги из Росавиации на строительство получено и разрешение из Роспотребнадзора.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево Радио Свобода заявили, что вопрос строительства нового дома во 2-м Дачном находится в компетенции Роспотребнадзора и Росавиации. В подмосковном Роспотребнадзоре комментарий получить не удалось.

Если здесь шумы от самолетов, то не только строить нельзя, но и жить нельзя

Юрий Киреев скептически оценивает заявления местных жителей о том, что строительство невозможно из-за повышенных шумов из аэропорта: "Если здесь шумы от самолетов, то не только строить нельзя, но и жить нельзя. Но сами-то эти граждане живут? Они говорят, нам жить можно, а вам строить нельзя".

Ольга Чуракова уверена, что новое высотное здание сделает жизнь местных жителей невыносимой из-за усиления шума. "Участок во 2-м Дачном, где планируется строительство, находится у нас под окнами. Между большими многоэтажками будет как в горах, "каньон", где шумы еще будут усиливаться, – уверена она. – Уже сейчас, когда самолет летит, уши закладывает, на детской площадке до ребенка не докричишься". Участок, где хотят построить новый дом, по словам Чураковой, всегда был огорожен заборами, но через него была узкая дорожка, на которой местные жители гуляли с детьми, потому что деревья приглушают рев самолетов.

По словам Сергея Репки, у всех домов в этом районе выше пяти этажей есть нарушения по нормативам воздействия шума самолетов на здоровье жильцов. По словам адвоката Дмитрия Трунина, готовится обращение в суд с требованием либо расселять высотки в Сходне, либо ограничивать работу Шереметьева – например, не вводить в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу аэропорта. Ее строительство инициировано к чемпионату мира по футболу и, по данным "Ведомостей", обойдется в 64 миллиарда рублей.

Олег Смирнов, президент фонда "Партнер гражданской авиации", рассказал Радио Свобода, что претензии протестующих оправданны: рядом с аэропортами высотное строительство опасно для здоровья жителей домов, находящиеся близко друг к другу высотки могут образовать искусственный "каньон", дополнительно усиливающий шум самолетов. При этом Смирнов отмечает, что в мировой практике много случаев, когда люди живут к аэропортам ближе, чем допустимо по нормативам. Эта проблема решаема не только расселением домов. Один из возможных вариантов – ограничение полетов в ночное время.