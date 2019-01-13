Лампочка Алексеевича. История бывшего учителя и скульптора-любителя

Школьный учитель Николай Шуляев в советские времена жил в Казахстане и преподавал русский язык и литературу. После распада СССР он переехал в Мордовию, устроился на электроламповый завод, стал увлекаться скульптурой и поисками НЛО.

Фильм Алексея Евстигнеева.

​Монолог Николая Шуляева

Жил в эпоху перемен, страна рушилась, никому ни до чего не было

дела. До сих пор толком никто не скажет, что такое перестройка.

Говорили – надо перестраиваться, "бу-бу-бу", ничего непонятно. В

1998 году переехал в Саранск с семьей. С работой тогда трудно было,

хорошие места все заняты были. Устроился на электроламповый

завод, сначала наладчиком, потом перешел в грузчики. А люди

попадались разные на заводе, даже балерина мне попадалась. Бригадир был один – капитан корабля. Бывший военный летчик, майор,

работал: ничего такого.

После каждой смены нас обрабатывали. Процедура, когда обрабатывают специальными веществами, – демеркуризация называется. Однажды мы попали неудачно – нас полили: им быстрее закончить и уйти, а мы нахватались. В душе стоял, дышать нечем, из глаз слезы потекли, задыхаешься, как рыба. Вышли – все залито кислотой. После этого я в больницу попал – бронхи сжег, с сердцем плохо. 10 дней полежал, в себя пришел, и дальше на работу. Потом ситуация повторилась, я зашел к начальнику: что же вы делаете? Тебя бы поставили в те условия – надышишься, как будешь себя чувствовать? Начальнику не понравилось, конечно. Сказал, что больше так делать не будем. И до следующего раза. Это не раз повторилось.

Про скульптуру "шишки-начальника"

Как японцы чучело начальника бьют... Сделал шишку-бюрократа, шишка как растение: раз – метаморфоза, превращается в "шишку", которая начальник. Это у меня как спусковой механизм. Потом начал лепить, оно как-то все сразу получилось.

Об отъезде

Русские уезжали [из Казахстана]. И мы тоже сюда приехали. Переехали – проблема: практически бомжом оказался. Ни жилья, ни денег, ничего. Дали 30 тысяч, а что можно купить? На хибарку хватило. Дом-развалюха, в аварийном состоянии, просто рядом с заводом был. Я согласился, чтобы не ездить. Комиссия пришла – смотрела. Я как раз дома был – сидел, что-то делал. Одет я был: рубашка какая-то, трико, на босу ногу какие-то шлепки – бомж и бомж. Важные люди в галстуках ходили: вот они смотрят, обсуждают. Я подошел, спросил: мы можем надеяться на что-то? Она говорит: вам и такое пойдет. Я говорю: давайте махнемся. После этого я Бабу-ягу сделал. Двойную жизнь вел: днем на работе, а потом я приходил, садился, мне это интересно, как-то вообще отключался от этой жизни.

Мечты

Если бы возможность была – я бы выучился на скульптора. У меня еще

мечта была военным летчиком стать. В военкомат писал заявление,

потом комиссию прошел. Но у меня давление, я не попал из-за этого.

Я считаю, самое главное, что я в жизни сделал, – вот это вот [скульптура]. Ну, и дети.