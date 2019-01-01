В России вступили в силу законы о повышении НДС и пенсионного возраста

С 1 января вступает в силу закон, в соответствии с которым пенсионный возраст в России увеличится до 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. Реформа будет проходить поэтапно и должна завершиться в 2028 году. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам – 37 лет.
Также со вторника в России повышается до 20 процентов ставка налога на добавочную стоимость.
- НДС – косвенный налог, который потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу. Таким образом, повышение налога может привести к росту цен.
Законопроекты об обеих реформах были внесены в Госдуму в середине июня, когда в России стартовал Чемпионат мира по футболу. Повышение НДС и, в особенности, увеличение пенсионного возраста, вызвали акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.
За это время правительственный законопроект о пенсионной реформе претерпел изменения. Изначально предполагалось, что после реформы пенсионный возраст поднимется для женщин до 63 лет. После подготовки проекта реформы правительством социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина. Президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше пяти лет.
4 августа Путин подписал закон о повышении НДС, а 3 октября – закон о повышении пенсионного возраста с предложенными им ранее поправками.
- Крупнейшая акция против повышения пенсионного возраста прошла в десятках городов 9 сентября и была организована сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Полиция задержала более тысячи участников акции по всей стране. Некоторых из них судят до сих пор.
- После акции 9 сентября в России возникло движение "Бессрочный протест". Его участники также выступают против конфликта с Украиной, полицейского насилия и ограничения свободы слова. Полиция регулярно препятствует проведению акций "Бессрочного протеста", а участников движения нередко задерживают и судят. Активисты также жалуются на угрозы и применение насилия со стороны сотрудников Центра по противодействию экстремизму, более известного как Центр "Э".
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