В России вступили в силу законы о повышении НДС и пенсионного возраста

С 1 января вступает в силу закон, в соответствии с которым пенсионный возраст в России увеличится до 65 лет для мужчин и 60 – для женщин. Реформа будет проходить поэтапно и должна завершиться в 2028 году. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам – 37 лет.

Также со вторника в России повышается до 20 процентов ставка налога на добавочную стоимость.

НДС – косвенный налог, который потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу. Таким образом, повышение налога может привести к росту цен.

Законопроекты об обеих реформах были внесены в Госдуму в середине июня, когда в России стартовал Чемпионат мира по футболу. Повышение НДС и, в особенности, увеличение пенсионного возраста, вызвали акции протеста по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

За это время правительственный законопроект о пенсионной реформе претерпел изменения. Изначально предполагалось, что после реформы пенсионный возраст поднимется для женщин до 63 лет. После подготовки проекта реформы правительством социологи зарегистрировали падение рейтинга Владимира Путина. Президент предложил смягчить реформу и ввести уголовное наказание за увольнение сотрудников, которым до выхода на пенсию остается меньше пяти лет.

4 августа Путин подписал закон о повышении НДС, а 3 октября – закон о повышении пенсионного возраста с предложенными им ранее поправками.