Расследование дела экс-главы штаба Навального приостановлено

Следственный комитет приостановил расследование уголовного дела против бывшего координатора штаба Алексея Навального в Калининграде Егора Чернюка. Об этом "Интерфаксу" сообщили в областном управлении ведомства.

Весной прошлого года против Чернюка возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. После этого активист уехал из России. В международный розыск Чернюка объявлять не стали, так как он подозревается в преступлении незначительной тяжести, отметил представитель Следственного комитета.

В сентябре 2017 года Чернюк рассказал Радио Свобода, что его вызывали сотрудники Центра "Э" и спрашивали о деятельности штаба Навального в Калининграде. Они вынуждали активиста предоставить им переписку сотрудников штаба и отдать большую часть газет. Когда Чернюк отказался, ему сказала: "Егор, ты у нас парень призывного возраста. Тебя можно в армию засунуть. Подумай хорошо до понедельника". В ноябре 2017 года Чернюка оштрафовали за уклонение от воинского учета.

До вызова в военкомат Чернюк снялся в документальном сериале Андрея Лошака "Возраст несогласия" об активистах оппозиции в регионах.