На сайте спортивных новостей Championat.com 15 января – премьера документального фильма, посвященного семидесятилетию участника знаменитой Суперсерии "СССР – Канада" 1972 года Юрия Блинова. История жизни знаменитого хоккеиста, игравшего в одной тройке с Владимиром Петровым и Борисом Михайловым, рассказана в технике анимированного комикса, совмещенного с документами – хроникой и фотографиями. Автор фильма о Юрии Блинове ​Игорь Порошин рассказывает, что идея проекта принадлежала кинодокументалисту Александру Расторгуеву, который в июле погиб в Центральноафриканской Республике.

Александр Расторгуев был одержим идеей создания элементарного эпоса, когда эпическое, то есть самое сложное, складывается из простейшего – прямой, безыскусной речи героев или такого же прямого символизма языка комикса, – говорит Игорь Порошин.

– ​Как вам пришла идея сделать этот фильм, посвященный Юрию Блинову? И каким образом вы сотрудничали с Александром Расторгуевым?

– Я ходил на встречу с начальницей нишевого специализированного спортивного канала федерального, "Матч-ТВ", Натальей Билан. Там больше известна Тина Канделаки, но фактически каналом руководит Наталья Билан до сих пор. Мы обсуждали какие-то истории возможного сотрудничества, и это был ни к чему не обязывающий разговор, с ее стороны абсолютно без энтузиазма, формальный, и я не увидел никакой заинтересованности. Мы общались с Сашей в то время, многое обдумывали, придумывали, обсуждали, какие-то новости из мира медиа, и я ему рассказал о содержании этого разговора. Собственно, никакого энтузиазма и порыва мой рассказ не предполагал. Но Саша с необыкновенным энтузиазмом откликнулся. И он стал говорить о том, что он ни в коем случае не хотел бы снимать никаких "говорящих голов", что ему такое представление о документальном кино, ну, эпическом или событийном, историческом, глубоко отвратительно. И что язык, которым нужно рассказывать какие-то истории – важные, знаменательные, эпические, собственно сам эпос, – должен быть языком комикса, сказал Саша.

Соединенный, может быть, с хроникой, с какими-то архивными материалами. Я ушел в глубокое "зависание", как это часто со мной бывало в общении с Сашей, потому что он не высказывал никаких идей, кроме радикальных, ультрарадикальных. И притом что я, в общем, человек не робкого мышления, но мне пришлось потратить дня три-четыре, чтобы то, что мне казалось просто каким-то пустым, мальчишеским заявлением, бретерским, как-то переварить. Это во мне, подобно вирусу, жило несколько дней и вырывалось наружу осознанием того, что, действительно, комикс, его прямая, грубая, можно сказать, символическая условность, она может позволить рассказать самые разные истории, начиная от спартанцев и кончая нашими днями.

Его спорт мог увлечь так же, как балет, рыбалка, как поездка в Центральноафриканскую Республику

Восстановить любое событие в художественном смысле, которое не архивировано, но комбинировать разные техники, сочетать это с хроникой, с какими-то интервью, сделанными уже сейчас. Я увидел – да, действительно, большое будущее у этого жанра. И мы думали, о чем, собственно, сделать этот фильм, о каком событии. И мы решили, что просто нужно брать какое-то совсем глобальное событие, и таковым мы решили выбрать суперсерию хоккейную 1972 года. А дальше речь шла о выборе героя. Мы недолго думали, потому что мы, разумеется, не хотели останавливаться на знаменитых именах, о которых неважно как, но уже многое сказано, таких как Третьяк, Якушев, Михайлов, еще живых. Но и мы хотели живого героя выбрать. Я проконсультировался со Станиславом Гридасовым, который является сегодня, наверное, крупнейшим историком хоккея российского, и выбрали человека, который на самом деле играл в первой тройке к канадской части суперсерии вместе с Михайловым и Петровым. Это не Харламов, как это ему приписывает миф, в том числе "Легенда №17", фильм, который три-четыре года назад вышел, с большим успехом прошел. На самом деле там был Юрий Блинов. И что было очень важно и привлекательно в его фигуре, это то, что он буквально через три-четыре года после этой серии сгинул фактически, ушел из профессионального хоккея, и что с ним было после этого – совершенно непонятно. Но было ясно, что он жив сейчас и с ним нужно встречаться. Вот, собственно, примерно так пришла эта идея.

– ​Вы сам известный спортивный журналист, часто комментируете и футбольные матчи, другие спортивные события, у вас есть спортивные подкасты. Каково было отношение к спорту Александра Расторгуева? Его заинтересовала идея какой-то яркой истории или он любил спорт, знал подробно об этой суперсерии, поэтому его это заинтересовало?

– Это был человек, который был способен увлечься в одну секунду чем угодно, влюбиться во что угодно, в любую идею. И в этом был его гений, я на этом слове настаиваю. Потому что очень немногие из нас способны вот так вот увлекаться. Сразу же вступают в силу какие-то рациональные соображения: да что, а зачем, почему... да я был уже влюблен в 15 лет однажды, и ничего хорошего из этого не вышло. А Саша такими вопросами не задавался, прагматическими. Но спорт сам по себе – эпос, и мы взялись за эту задачу.

– ​Вы уже упомянули о трагической гибели Александра Расторгуева, с тех пор прошло почти полгода, премьера состоится сегодня. Какой вклад он успел внести в создание этого фильма?

– Он первым высказал идею относительно вот техники [создания фильма], когда он сам еще не представлял практически, как ее можно реализовать. Затем обсуждения сценарного плана, сценария. Ну, может быть, к сценарию он меньше имел отношения, потому что саму историю готовил я, меня консультировал Стас Гридасов. Дальше, собственно, мы выбирали художника, манеру рисования, в какой манере этот фильм может быть представлен. Дальше технические моменты, что называется "storyboard" по-английски, в нашей практике это называется "раскадровка". Во всем этом он, как режиссер, принимал участие. Он монтировал хронику, переходы, принимал участие уже в финальном монтаже. Ну, вот так, полное абсолютно участие, полная вовлеченность в этот проект.

Сашу все любили и все ненавидели, и по-другому быть не могло

– ​То есть он успел увидеть практически готовый фильм?

– Да-да, конечно! Конечно, он увидел. Он был готов еще раньше. Дальше шла речь о том, куда он пойдет, этот фильм, где мы его будем показывать, и с этим были сложности. Телевидение, тот же "Матч-ТВ", не взяло этот формат, сославшись на то, что это 15 минут, что это все для телевидения как-то странно будет выглядеть. То есть до премьеры Саша не дожил, но финальную версию уже, так сказать, с саунд-дизайном, монтаж – это все его рук дело и головы.

– ​А герой фильма видел уже этот фильм?

– Нет. Нет, он не видел. Я как раз сегодня ему позвонил и сказал, где он может его посмотреть.

– ​Каким вы вспоминаете Александра Расторгуева?

– Сашу все любили и все ненавидели, и по-другому быть не могло. Там вся жизнь была между полюсов. Мы с ним перед его гибелью три или четыре месяца вообще не разговаривали. И это было абсолютно нормальное для него состояние жизни, отношений с любым практически человеком. Я знаю, конечно, несколько человек, которые действительно демонстрировали только любовь, только терпимость к этому неистовому человеку. Это требовало определенного психологического склада, почти святости. Ну, вот Саша всю жизнь так между этих двух полюсов... Собственно, эти два полюса он в себе совмещал, и это такое как бы все время замыкание было в нем, похожее на замыкание в электросети.