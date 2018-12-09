“Признаки” на Артдокфесте. Эфир в 18.05

Фильмы проекта “Признаки жизни” (Радио Свобода) на Артдокфесте в Москве. Проекты Александра Расторгуева: “Последний день” революции в Армении, “Детство, лето и война “ в лагере военно-патриотического воспитания в Ростовской области.

Как стать звездой московского политического небосклона? Клоунский нос Сталина, радужный колпак Николая Второго, вечеринка либералов в Музее Церетели: “Люся в стране чудес”. Ожидание контрактников ЧВК “Вагнер” женами и матерями: неделя неизвестности в деревне на Урале, фильм "Тыл".

Девушки Питера в кокошниках на футбольном чемпионате и девушки Москвы в полигамных отношениях: фильмы “Последний матч” и “Лавстори”.

Где находят признаки жизни режиссеры Андрей Киселев, Максим Павлов, Антуан Каттин, журналисты Сергей Хазов-Кассиа и Сусанна Баранжиева, продюсер Мария Гаврилова?

Программа памяти режиссера Александра Расторгуева.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова