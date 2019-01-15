СК обвинил уфимских полицейских в нападении на следователя

Следственный комитет по Башкортостану заподозрил двоих полицейских в нападении на сотрудника ведомства. Об этом сообщается на сайте управления СК в Башкортостане. По версии уфимского адвоката Виталия Буркина, нападение совершил не предъявивший никаких документов следователь, который прибыл в дежурную часть с тремя людьми в гражданском.

По версии следователей, нападение произошло в дежурной части в Уфе в декабре 2018 года. Работники Следственного комитета в ходе доследственной проверки попытались осмотреть помещение для лиц, содержащихся под административным арестом. С этой целью они привели с собой двоих понятых. Но полицейские якобы отказались пускать прибывших в помещение и вытеснили их силой из дежурной части. По данным Следственного комитета, следователь из-за этих действий получил телесные повреждения. На сайте Следственного комитета не уточняется, о каких именно повреждениях идет речь.

По информации уфимского адвоката Виталия Буркина, следователь якобы не предъявил документов во время проведения проверки. Из-за этого полицейские посчитали его гражданским лицом. После отказа предоставить документы четверо прибывших в помещение, как утверждается, схватили полицейских за форму и ударили дежурного смены, из-за чего тот получил травму – перелом лучевой кости. В Следственном комитете опровергают достоверность медицинской справки, в которой подтверждается наличие такой травмы у полицейского.

Сотрудники МВД в ходе конфликта нажали тревожную кнопку. Когда к дежурной части прибыли охранники, следователь и пришедшие с ним люди уже ушли из здания.

Двоим полицейским грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Им инкриминируют превышение должностных полномочий с применением силы. Сообщается, что пока не принято решение о задержании подозреваемых.