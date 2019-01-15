План Терезы Мэй провалился. Что будет дальше с Брекзитом?

План британского правительства по выходу страны из ЕС потерпел поражение в парламенте – за 73 дня до даты, когда Великобритания должна официально покинуть Европейский союз. В поддержку предложенной премьер-министром Терезой Мэй сделки с Евросоюзом высказались 202 представителя Палаты общин, против соглашения проголосовали 432 депутата.

Парламентарии также отвергли поправку, согласно которой Британия могла в одностороннем порядке отказаться от согласованного с Брюсселем плана по границе Северной Ирландии (регион Соединённого Королевства, который покинет ЕС) и республики Ирландия, входящей в Европейский союз. Против поправки высказались 600 законодателей, за – лишь 24.

Прошедшее во вторник голосование стало самым крупным поражением премьера Великобритании в парламенте за последние 95 лет. Тереза Мэй пыталась убедить депутатов (в том числе и из ее собственной консервативной партии) дать шанс соглашению, которого ее правительство добилось после многомесячных переговоров с ЕС.

Аргументы Мэй – что провал ее плана может привести к отказу от Брекзита или к тому, что Британия выйдет из ЕС вовсе без соглашений – явно были призваны повлиять и на тех, кто не хочет Брекзита, и тех, кто критиковал Мэй за недостаточно решительный "развод" с Евросоюзом.

Усилия Мэй не помогли. Против плана выступила не только парламентская оппозиция, но и часть ее однопартийцев. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин внёс в парламент предложение рассмотреть вопрос о недоверии правительству Терезы Мэй. Обсуждение вотума недоверия пройдёт на голосовании в парламенте в среду.

Что будет происходить в ближайшее время?

– У правительство будет три дня, чтобы предложить "план Б" и попытаться получить дополнительные гарантии ЕС.

– 21 января может состояться голосование по "плану Б".

– Если и он будет отвергнут, парламент может попытаться взять Брекзит под свой контроль и достичь собственного компромиссного соглашения, чтобы не допустить выхода Британии из ЕС вовсе без соглашения.

Этот вариант, по многим оценкам, будет иметь тяжелые последствия для экономики страны и привести к массовым протестам, перебоям со снабжением из-за проблем с транспортной коммуникацией с ЕС и восстановлению реальной границы с Ирландией – что является ключевой проблемой Брекзита. Сторонники "жесткого" Брекзита, впрочем, уверены, что он пройдет гораздо мягче, чем его рисуют противники.

Краткая история Брекзита​

На референдуме 2016 года – неожиданно для правительства – с преимуществом менее 4 процентов победили сторонники выхода Великобритании из ЕС.

Премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступавший против Брекзита, но инициировавший референдум в политических целях, ушел в отставку.

Правительство консерваторов возглавила Тереза Мэй, и именно она, хотя и считалась сторонником членства страны в ЕС, возглавила переговоры о выходе из Европейского союза.

Датой Брекзита было назначено 29 марта 2019 года.

Мэй провела выборы, надеясь усилить позиции в парламенте, но консерваторы потеряли голоса и вынуждены были искать поддержки юнионистов Северной Ирландии.

Летом 2018 года, после многомесячных переговоров, план выхода Британии из ЕС наконец был согласован с Брюсселем.

План, однако, вызвал раскол в правительстве Мэй. Его покинули несколько министров, включая Бориса Джонсона, самую видную фигуру кампании за Брекзит.

В конце года парламент, требовавший "осмысленного", а не формального обсуждения плана Мэй, был столь очевидно настроен против него, что премьер перенесла голосование и попыталась получить дополнительные гарантии от ЕС.

В консервативной партии прошло голосование о недоверии Мэй. Она победила, но ее преимущество было невелико.

Почему оказалось так трудно выйти из ЕС

Свободная торговля в рамках Европейского союза подразумевала свободу перемещения трудовой силы и синхронизацию британских законов с европейскими. Кампания за Брекзит велась как возвращение стране контроля над иммиграцией и возможности принимать законы без оглядки на ЕС.

Ключевой проблемой Брекзита оказалась граница между Ирландией, государством – членом ЕС, и Северной Ирландией, частью Соединенного Королевства, – единственная сухопутная граница Британии с ЕС.

Прозрачность этой границы была одним из факторов примирения многолетнего кровопролитного конфликта в Ольстере, поэтому Британия и ЕС стремились сохранить ее в нынешнем незаметном виде. Однако задача оказалась почти нерешаемой: если сохранить свободу перемещения товаров, Северная Ирландия де-факто останется в едином торговом и таможенном пространстве ЕС и – либо следом за ней там останется остальная Великобритания, либо нужно будет вводить барьеры между Северной Ирландией и отделенной от нее морем остальной частью Соединенного Королевства. Последний вариант вызвал крайнее недовольство ирландских юнионистов и других политических сил, которые сочли это разрушением цельности страны.

Правительство Мэй после долгих переговоров с ЕС пришло к сложному компромиссу, который формально объявлялся Брекзитом, но сохранял, по крайней мере временно, многие общие с ЕС правила, касающиеся торговли, миграции и судебной системы, – и это позволяло сохранить прозрачную границу с Ирландией до появления неких новых соглашений или неких новых технологий контроля над перемещением товаров. Когда детали соглашения стали известны, Мэй оказалась под огнем критики со всех сторон.