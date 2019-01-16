Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Мир

"Отмените цензуру и говорите нам правду". Акт неповиновения Яна Палаха

Церемония прощания с Яном Палахом в Праге

Смотреть комментарии

"Отмените цензуру и говорите нам правду". "Люди, проснитесь. Умер человек". "За что... Ян Палах умер". Эти и другие надписи покрыли постамент статуи Святого Вацлава в центре Праги 50 лет назад, после самосожжения студента философского факультета Карлова университета, который таким решительным образом выразил несогласие с подавлением Пражской весны и оккупацией Чехословакии.

У памятника, а также на месте самосожжения у Национального музея днем и ночью молча стояли люди с чехословацкими флагами. У фонтана, где Палах сложил свои вещи и где оставил канистру с бензином, – сидели участники голодовки. Среди них был и Ян Зайиц – тогда студент училища железнодорожного траспорта – тоже буквально через месяц после этих событий решившийся на самый радикальный протест.

Место самосожжения Яна Палаха и его посмертная маска
Место самосожжения Яна Палаха и его посмертная маска

Люди заполнили площади и улицы Праги и других городов практически сразу после известия о самосожжении, еще больше их стало на улицах после смерти Палаха в больнице от полученных ожогов 19 января 1969 года. Эта акция протеста продолжалась на протяжении нескольких дней, до похорон, состоявшихся 25 января

Демонстрация у памятника Святому Вацлава в дни траурной церемонии
Демонстрация у памятника Святому Вацлава в дни траурной церемонии

Сегодня, спустя 50 лет после этих событий кажется, что единственным возможным протестом в то время мог стать только такой отчаянный шаг. Советские войска к январю 1969 года уже почти полгода оккупировали Чехословакию, чехословацкие власти находились под их контролем, но даже это не смогло остановить стихийную молчаливую манифестацию, которой стала церемония прощания с Палахом. "Так, наверное, нельзя говорить, но то, что происходило, было великолепно. Казалось, что мы – вместе, что мы против советского вторжения. Но при этом нам всем было очень грустно. Все чувствовали, что это уже конец", – вспоминает чешский фотограф Дана Киндрова.

Похороны Яна Палаха в Праге
Похороны Яна Палаха в Праге

В то время Дана Киндрова была 14-летней девочкой, год как вступила в молодежную организацию чехословацких скаутов, которую через несколько месяцев, после наступления так называемой нормализации, запретили, и стояла в карауле у гроба Палаха. Тело было выставлено в Каролинуме – в небольшом квартале универсистестких зданий в центре Праги. До Староместской площади оттуда – приблизительно полкилометра, но очередь желающих проститься с Палахом и принести ему цветы была намного длиннее этого растояния. На самой площади очередь была закручена в петли.

Очередь к гробу Яна Палаха на Староместской площади
Очередь к гробу Яна Палаха на Староместской площади

– Прийти сюда можно было всего два дня. Люди ждали много часов. Было, может быть, 50 тысяч человек. Было много венков. Люди подходили, проходили мимо и кланялись. Было тихо. Никто ничего не говорил. 20 января была большая манифестация, люди собрались на Вацлавской площади. Всюду были разные объявления, из которых можно было узнать, где и когда собираться. Было много призывов против оккупации, но чаще всего писали "Останемся верными" – это был лозунг тех дней. 25 января 1969-го были похороны. Караул прошел через Староместскую площадь, дошел до философского факультета, и там все кончилось. Прощание на кладбище было только для знакомых и семьи", – рассказывает Дана Киндрова.

Обложка фотоальбома
Обложка фотоальбома

К 40-летию со дня смерти Яна Палаха она организовала выставку фотографий и издала альбом в память об этих событиях. Идея возникла у нее в Москве, когда в Доме фотографии выставлялся цикл ее снимков "Вывод советских войск". Кураторы предложили ей сделать проект, посвященный пребыванию советских войск в Чехословакии.

– Выставки там так никогда и не было: они отказались, – рассказывает Дана Киндрова. – Они побоялись поставить рядом 1945 и 1968 годы. Они сказали, что так нельзя. Но когда я искала снимки 1968-го, фотографы предлагали мне фотографии, сделанные во время похорон Яна Палаха. Тогда я сделала эту выставку и эту книгу.

– Когда смотришь на фотографии, документальные съемки, удивляет, что на улицах было очень много людей. При этом уже тогда страна была оккупирована, как в этих условиях стало известно о том, что сделал Ян Палах?

Кадр из фильма "Ян Палах"
Смотри также

Избавить от мрамора. Чешский фильм о Яне Палахе

– После августа 1968-го, осенью, были протесты. Тогда еще не наступили жестокие времена, еще не увольняли людей. Тогда было только начало депрессии. Все произошло спонтанно: об этом писали, говорили по телевидению, казалось, что в этом не видят проблемы. Но после похорон 26 января были убраны все цветы, все свечи, которые были около Национального музея. Сразу же, конечно, начались протесты, но к ним отнеслись со всей строгостью – их разгоняли. В конце января вокруг статуи Святого Вацлава на Вацлавской площади, куда приходили люди и ставили свечи, оставляли надписи и воззвания, были высажены маленькие елки, памятник окружили маленьким лесом, чтобы люди не могли к нему подойти. Мы это называли "сады штроугаловы" (Любомир Штроугал поддержал Густава Гусака и политику СССР в Чехословакии после подавления Пражской весны – РС) . Это было в конце января.

Траурная процессия в день похорон Яна Палаха 25 января 1969 года
Траурная процессия в день похорон Яна Палаха 25 января 1969 года

Потом в марте был Чемпионат мира по хоккею. Мы два раза выиграли у Советского Союза, и после второй победы люди пошли на Вацлавскую площадь, очень радовались, хотя для многих – и для меня тоже – хоккей был неинтересен. Но это тоже стало протестом против оккупации. Тогда было много народу, и сожгли этот лес, а следом был разгромлен офис "Аэрофлота". Историки говорят, что это была провокация, потому что кто-то там под видом ремонта дороги подготовил камни, хотя никакого ремонта дороги там не было. В такой атмосфере, когда один бросает –остальные подхватывают. Это было в конце марта. А через три недели коммунисты из Москвы сказали, что так дальше нельзя, началась так называемая нормализация.

Участники траурных протестов в дни прощания с Яном Палахом
Участники траурных протестов в дни прощания с Яном Палахом

– Попытки восстановить стихийный мемориал, например, в годовщину смерти Палаха предпринимались?

– Запрещалось... Ночью даже изъяли из могилы его останки и спрятали, чтобы люди не приходили на кладбище (В 1973 году останки Яна Палаха были по праспоряжению чехословацкой госбезопасности извлечены из могилы в Праге и перенесены на кладбище во Вшетаты, где Палах родился – РС).

Самосожжение против советских танков
Embed
Самосожжение против советских танков

No media source currently available

0:00 0:04:31 0:00
Скачать медиафайл

– То есть захоронение Палаха было перенесено из-за того, что коммунисты не хотели, чтобы создавалось место поклонения?

– Да. И потом, в 1989-м, когда была Неделя Яна Палаха, когда была годовщина, люди приезжали во Вшетаты, но полиция все контролировала, чтобы люди не могли возлагать на его могилу цветы. Сейчас в домике, где он жил, создается музей.

– Ян Палах стал символом для Чехии. Вы говорили даже о том, что он икона. Его воспринимали так с самого начала, или это связано с тем, что прошло уже 50 лет с тех пор, как он совершил самосожжение?

– Я бы сказала, что с самого начала. В моей книге привдены его последние слова: "Человек должен бороться против зла, используя всю силу, которая у него есть". Это очень важно, потому что это его наследие. Нельзя всегда убиваться, но надо что-нибудь делать, а не только пассивно сидеть.

Похороны Яна Палаха на Ольшанском кладбище в Праге
Похороны Яна Палаха на Ольшанском кладбище в Праге

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG