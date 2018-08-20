Август 1968-го в Праге: 50 лет спустя

Почти 50 процентов россиян ничего не знают о вводе советских войск в Чехословакию, положившем конец реформам Пражской весны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные негосударственным исследовательским "Левада-центром" в преддверии 50-летия оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора – 21 августа 1968 года.

Эти данные, по мнению директора центра, социолога Льва Гудкова, говорят о возвращении России к пропаганде в духе эпохи Брежнева, к "стереотипам советского периода".

Свыше трети участников опроса (36 процентов) высказали мнение, что вторжение было обоснованным, а Советский Союз совершенно точно или с большой долей вероятности действовал правильно при отправке войск в ЧССР.

Еще 45 процентов затруднились с оценкой событий – по сравнению с 2003 годом этот показатель вырос на 11 процентов.

Более чем одна пятая от общего числа респондентов (21 процент) возложили ответственность за произошедшее на западные страны, заявив об их "подрывных действиях", направленных на раскалывание социалистического блока государств.

Еще около 23 процентов сочли, что имела место "попытка переворота", предпринятая антисоветски настроенными политиками в Чехословакии и в итоге приведшая к вводу войск.

Порядка 18 процентов россиян уверены, что произошло "восстание против режима, установленного Советским Союзом".

В 2008 году аналогичный ответ дал 31 процент респондентов.

О том, что произошло в августе 1968 года в Чехословакии, и о реакции на эти события тогда и по прошествии 50 лет - говорят чешский сенатор Яромир Штетина, тележурналист Дана Мазалова, социолог Лев Гудков, философ Игорь Чубайс.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.