Сенат США пытается помешать снятию санкций с компаний Дерипаски

Сенат США большинством голосов решил вынести на обсуждение резолюцию о несогласии с планами администрации Дональда Трампа снять санкции с нескольких компаний российского бизнесмена Олеги Дерипаски.

За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. У республиканцев 53 кресла в Сенате, у демократов - 47. То есть документ поддержали и некоторые члены Республиканской партии. Как отмечает Reuters, голосование было тайным и перед ним в Конгресс приезжал глава Минфина США Стивен Мнучин, призвавший республиканцев голосовать против дебатов.

Чтобы план был отменен и санкции против компаний Дерипаски остались в силе, резолюция с его осуждением должна пройти обе палаты Конгресса. В Палате представителей, в отличие от Сената, большинство мест занимают демократы, выступающие против ослабления санкций в отношении России.

Ограничительные меры в отношении компаний Олега Дерипаски -металлургического холдинга En+, подконтрольного ему изготовителя алюминия "Русал" и энергетической компании "Евросибэнерго" - были введены в апреле 2018 года. В декабре министр финансов США заявил о намерении снять санкции с компаний Дерипаски через 30 дней. Решение было принято после того, как российский миллиардер фактически отказался от контрольного пакета в этих компаниях.

Однако в начале января группа сенаторов обратилась в Минфин США с просьбой отложить снятие санкций с компаний Дерипаски. Кроме того, сенатор Чарльз Шумер внес резолюцию против отмены ограничительных мер.

За снятие санкций выступили и страны ЕС, которые утверждают, что меры против компаний Дерипаски бьют по мировому рынку алюминия, что негативно отражается на экономике Европы.

В среду,16 января акции "Русала" на Гонконгской фондовой бирже подешевели на 4 процента.