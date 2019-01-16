Россия не будет подавать заявку на участие в сессии ПАСЕ

Российская делегация не собирается подавать заявку на участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в заявлении, принятом сегодня Советом Федерации.

Как отмечается в документе, это связано с ограничением полномочий России в ПАСЕ. В верхней палате российского парламента утверждают, что ПАСЕ "отошла от базовых принципов демократии"и нарушила принцип "суверенного равенства государств".

В Совете федерации России считают, что внесенные в устав ПАСЕ поправки не обеспечивают равноправие национальных делегаций. За последнее время никаких изменений по существу не произошло, и сохраняется вероятность дальнейшей дискриминации российской делегации по политическим мотивам, говорится в заявлении.

Накануне с аналогичным заявлением выступила Государственная дума России.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса в апреле 2014 года после аннексии Россией Крыма. Москва лишилась также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 миллионов евро – почти 10 процентов бюджета организации.

В октябре 2018 года Москва поставила организации условие: она не вернется в ПАСЕ, пока в регламент не внесут поправку, запрещающую лишать национальные делегации права голоса во время сессий. Регламент изменен не был.