Россия и Совет Европы: не стерпится, не слюбится? Эфир в 21:05

Россия определится с позицией по своему членству в Совете Европы до января 2019 года - сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Россия не будет выполнять решения Европейского суда по правам человека в случае выхода из Совета Европы, — заявил в четверг глава российской делегации в ПАСЕ «единоросс» Петр Толстой. Он отметил, что такое решение может принять только президент.

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд ранее пригрозил России приостановкой членства в организации с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. На протяжении многих лет Москва выступала одним из основных плательщиков СЕ, но была отстранена от участия в работе руководящих органов после событий на Украине.

В 2014 году делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016–2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в СЕ в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. РФ традиционно была одним из пяти основных плательщиков Совета Европы (наряду с Францией, Германией, Италией и Великобританией). В 2017 году взнос Москвы составил €33 млн при общем бюджете €454 млн.

Согласно статье 9 устава СЕ, "если какой-либо член Совета Европы не выполняет своих финансовых обязательств, Комитет министров может приостановить его право на представительство в комитете (КМСЕ) и в Консультативной ассамблее (ПАСЕ) до тех пор, пока упомянутые обязательства не будут им выполнены".

Комитетом министров установлено правило, по которому статья 9 применяется, если страна-участница не проводит оплату в течение двух лет. Таким образом, дедлайн для России - июнь 2019 года.

Ягланд уверен, что КМСЕ должен применить 9-ю статью: "Потому что будет совершенно неприемлемо, если у нас будет страна-член, которая не платит, но остается здесь, будучи наполовину внутри, наполовину вне [Совета Европы]. Это будет катастрофой для всей [Европейской] конвенции [по правам человека]".

Выход из Совета Европы станет большой потерей для россиян из-за утраты доступа к ЕСПЧ, отметил Ягланд

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Европы закрылся от диалога и искоренил принципы, которые лежат в основе любой парламентской структуры. По его словам, одной из причин кризиса стал кадровый состав аппарата СЕ, "который изначально был сформирован во главе с представителем Польши, он абсолютно убил все живое вокруг, все то, что может говорить, формулировать свою позицию".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что "нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европы, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения". По его словам, происходящее "увеличивает критическую массу осознания, что России не стоит уже держаться за членство в Совете Европы".

В Кремле возможность заморозки участия в СЕ не комментируют. Судьба дальнейших отношений Москвы и организации решится 23 октября, когда Межведомственная комиссия по взаимодействию с Советом Европы обсудит ситуацию и выработает предложения для президента Путина.

Ситуацию обсуждают правозащитники Валерий Борщев и Лев Пономарев.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший