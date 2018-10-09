ПАСЕ отказалась вернуть российской делегации право голоса

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отложить рассмотрение доклада о полномочиях национальных делегаций означает недееспособность ассамблеи. С таким заявлением выступил во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который курирует международную деятельность нижней палаты парламента, сообщил ТАСС.



Ранее во вторник пресс-служба ПАСЕ сообщила, что ассамблея вернула на доработку в профильный комитет проект резолюции об изменении регламента. За это решение проголосовали 99 депутатов, против были 79, еще 16 воздержались. Принятие резолюции позволило бы России вернутья к участию в сессиях организации.

В проекте резолюции под названием "Усовершенствование процесса принятия решений Парламентской ассамблеи в отношении полномочий и голосования" Россия не упоминается, но в случае его утверждения делегация России могла бы вернуться в ПАСЕ уже на следующей сессии в январе.

Один из членов комитета, подготовившего компромиссные предложения в конфликту ПАСЕ с Россией, немецкий социал-демократ Франк Швабе сообщил, что речь идет о "сбалансированных предложениях". Такой компромисс не означает "индульгенцию для Москвы" и не приведет к полному восстановлению прав делегации России в ПАСЕ, подчеркнул Швабе.



После российской аннексии украинского полуострова Крым в апреле 2014 года ПАСЕ лишила делегацию российскую делегацию права голоса. Москва лишилась также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 миллионов евро –- почти 10 процентов бюджета организации. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы, отмечает "Немецкая волна".