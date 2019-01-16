В Сирии смертник устроил взрыв, погибли четверо военных США

Четверо американских военных погибли при взрыве смертника в сирийском городе Манбидж, ещё трое ранены. По данным агентства Reuters, ответвенность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".



Город Манбидж перешёл под контроль режима президента Сирии Башара Асада в конце декабря. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных с сирийской территории. По его словам, так называемое "Исламское государство" побеждено.



В знак протеста против решения Трампа ушёл в отставку министр обороны Джеймс Мэттис, за ним последовали ряд чиновников Пентагона. Оппоненты Трампа указывают, что быстрый вывод войск США поставит под угрозу вооружённые отряды курдов, которые вместе с американцами вели борьбу с радикальными исламистами на севере и востоке Сирии. Турция не раз заявляла, что готовит военную операцию против местных курдов, которых обвиняет в поддержке терроризма.