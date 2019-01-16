Власти Москвы проведут внеплановую проверку газового оборудования в квартирах и жилых домах после взрывов в Магнитогорске и Шахтах. Об этом сообщает официальный сайт "Мосгаза". К отказавшимся от проверки заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков пообещал отправить прокуратуру. В Общественной палате предложили законодательно обязать граждан пропускать в жильё сотрудников газовой службы.

Проверка в Москве продлится с 15 по 21 января, её график вывешен на сайте "Мосгаза". Мэрия обещает обращаться в прокуратуру, если горожане не будут пускать к себе проверку. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф до пяти тысяч рубле й за отказ допустить специалистов для обслуживания газового оборудования.

Утром 31 екабря в городе Магнитогорске Челябинской области в одном из подъездов десятиэтажного дома после взрыва рухнули перекрытия. Погибли 39 человек. В Следственном комитете России тогда заявили, что основная версия — взрыв бытового газа. 14 января взрыв произошёл в девятиэтажном жилом доме в Шахтах Ростовской области, погибли пять человек. Главной версией случившегося названа неисправность газового оборудования.

После взрывов в ряде регионов Росси начались внеплановые проверки газового оборудования, сообщает НТВ. В Общественной палате предложили законодательно обязать граждан пропускать в жильё сотрудников газовой службы. Автор инициативы рассказал "Новой газете", что речь идёт не о создании нового силового органа, а о расширении полномочий действующих служб.