США запустили выход страны из договора по РСМД с Россией

В США будет запущен процесс выхода страны из договора с Россией по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в Женеве заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон, передает агентство Reuters.

Как сообщалось во вторник, США остались недовольны результатами прошедших в этот день в Женеве переговоров с Россией. В связи с этим 2 февраля будет запущен процесс выхода США из соглашения по РСМД, который должен завершиться в течение шести месяцев.

Андреа Томпсон заявила, что, учитывая предыдущие переговоры и риторику Москвы, у Вашингтона нет оснований полагать, что Россия начнет соблюдать положения документа. Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь заявил, что США не учли всех мер, которые Россия предложила для сохранения договорённостей.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачёв. Договор предполагал уничтожение в течение трёх лет части ядерного арсенала обеих стран, в частности ракет дальности полёта от 500 до 5500 километров.

После прихода во власть президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Россию в хранении ракет вопреки положениям соглашения. Москва эти обвинения отрицает.