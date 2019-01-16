В Хакассии уволена чиновница за критику премий для министров

Заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова уволена за критику премий, выплаченных ряду местных высокопоставленных чиновников. По информации местных СМИ, два заместителя губернатора и одинадцать министров получили от 250 до 400 тысяч рублей оклада. При этом, большинство из них пророботало на постах менее полутора месяца.

Спиридонова узнала о премиях случайно, обнаружив распоряжение губернатора Валентина Коновалова об их выплате в документации регионального Минфина. Чиновница отреагировала на находку, сообщив о неприятии ситуации главе ведомства Ирине Войновой. В последствии Войнова якобы доложила заместителю губернатора Андрею Асочакову о разговоре со Спиридоновой. После этого чиновницу уволили.

По информациям издания "Пульс Хакасии", работникам хакасского министерства финансов в декабре сообщили, что для экономии бюджетных денег сотрудникам за прошедший год не будут выплачивать премии.

Валентин Коновалов был избран на пост главы Хакассии в ноябре прошлого года. Выигрыш кандидата от КПРФ в первом туре стал одним из нескольких случаев победы оппозиционных кандидатов во время губернаторских выборов 9 сентября 2018 года.

Во втором туре он должен был соперничать с действующим губернатором от "Единой России" Виктором Зиминым. Однако глава региона отказался участвовать в голосовании, а позже подал в отставку. Вслед за ним с выборов снялись и остальные кандидаты. Кандидатуру Коновалова также пытались снять с выборов: избирком Хакасии направил в суд соответствующий иск, ссылаясь на формальные ошибки в регистрации кандидата.