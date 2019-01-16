Резолюция о санкциях против компаний Дерипаски не прошла в Сенате

Резолюция против снятия санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски не прошла процедурное голосование в Сенате США. За обсуждение документа высказались 57 сенаторов, против – 42. Чтобы начать дискуссию, необходимо 60 голосов, сообщает телеканал CNN.



Ограничительные меры в отношении компаний Олега Дерипаски -металлургического холдинга En+, подконтрольного ему изготовителя алюминия "Русал" и энергетической компании "Евросибэнерго" - были введены в апреле 2018 года. В декабре министр финансов США заявил о намерении снять санкции с компаний Дерипаски через 30 дней. Решение было принято после того, как российский миллиардер фактически отказался от контрольного пакета в этих компаниях.



В начале января группа сенаторов обратилась в Минфин США с просьбой отложить снятие санкций с компаний Дерипаски. Кроме того, сенатор Чарльз Шумер внес резолюцию против отмены ограничительных мер. За снятие санкций выступили и страны Евросоюза, которые утверждают, что меры против компаний Дерипаски бьют по мировому рынку алюминия, что негативно отражается на экономике Европы.