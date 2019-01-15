В США демократы попросят отложить снятие санкций с компаний Дерипаски

Лидер фракции демократов в Палате представителей США Стени Хойер намерен попросить у министра финансов отложить снятие санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Об этом сообщает агентство "Reuters". Американские санкции распространяются на металлургиический холдинг En+, на подконтрольный ему изготовитель алюминия "Русал" и на энергетическую компанию "Евросибэнерго".

В декабре Олег Дерипаска ушел с поста гендиректора этих предприятий. Однако, по мнению Стени Хойера, это не должно стать причиной для снятия с них ограничений. Политик считает, что Министерство финансов США до сих пор не смогло объяснить, насколько ситуация в компаниях поменяется после ухода Дерипаски.

Отсрочка, которую предлагает Стени Хойер, продлилась бы до 28 февраля. Остающееся до этой даты время позволило бы парламентариям оценить предложение министра финансов Стивена Мнучина, считает Стени Хойер.

Также сообщается, что лидер демократов в Сенате США предложит во вторник резолюцию, которая позволила бы отменить снятие санкций с En+ и Rusal. Демократы не располагают большинством голосов в Сенате.

В начале января минстр финансов США заявил о намерении снять санкции с компаний Олега Дерипаски. Решение было принято после того, как российский миллиардер в декабре фактически отказался от контрольного пакета в фирмах En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Меры, введенные против них в апреле 2018 года, должны утерять силу 21 января.