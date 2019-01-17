СМИ: в США начато расследование в отношении компании Huawei

Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. по подозрению в хищении коммерческих секретов у американских партнеров. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным издания, среди прочего речь идет об устройстве, которое американская T-Mobile использовала для тестирования смартфонов.

Материалов дела уже достаточно, чтобы вскоре Huawei было предъявлено официальное обвинение, сообщает Reuters. Министерство юстиции США и Huawei не комментируют сообщения СМИ.

Huawei – один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов. Ранее США внесли компанию в черный список поставщиков оборудования для государственного использования. Американская разведка заподозрила Huawei в недобросовестных связях с китайским правительством. В Вашингтоне считают, что с помощью оборудования компании китайские власти могут собирать данные, представляющие коммерческий или военный интерес для Пекина.

От использования инфраструктуры Huawei отказались власти Австралии и Новой Зеландии. Решение запретить госзакупки оборудования компаний Huawei приняли также власти Японии. В декабре чешские органы надзора над кибербезопасностью предостерегли местное правительство от использования оборудования Huawei.

На прошлой неделе польские спецслужбы задержали двоих подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них – директор продаж Huawei в Польше.