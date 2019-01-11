В Польше задержаны двое предполагаемых китайских агентов

Польские спецслужбы в пятницу задержали двоих подозреваемых в сотрудничестве с китайской разведкой. Один из них — директор продаж в Польше китайского производителя электроники Huawei, передает телеканал "TVP Info".

Задержания произошли утром в Варшаве. Прокуратура заподозрила гражданина Китая Вейцьзина В. в шпионаже в пользу КНР (фамилии подозреваемых по уголовным делам в Польше не разглашаются — РС). Известно, что в рамках своей работы Вейцьзин, который в Польше также пользовался именем Станислав, лоббировал интересы Huawei у польского правительства, предлагая приобретение оборудования фирмы польским госорганам. В 2000-х годах гражданин Китая работал в посольстве КНР в Варшаве. Раньше он учился в университете в городе Лодзь. До этого он закончил Пекинский институт международных отношений.

Второй подозреваемый — поляк. В прошлом году он перешел на работу в компанию Orange, это крупный оператор сотовой связи. Раньше Пётр Д. занимал руководящие должности в польском Агентстве внутренней безопасности. Во время работы в спецслужбе, у него был доступ к зашифрованной системе связи, которой пользуются члены польского правительства. Его уволили с работы в 2017 году из-за подозрений в получении взятки при проведении тендера на компьютерные системы. Но уголовное дело против него тогда прокуратура не стала возбуждать.

Сообщается, что задержанные проведут под арестом как минимум три месяца. Также известно, что представители посольства КНР в Варшаве попросили у польских властей разрешение посетить в тюрьме Вейцьзина В.