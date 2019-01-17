"Путин стал предателем": патриоты деморализованы депортацией Елены Бойко

В Рунете жарко обсуждают депортацию украинской (но в то же время и антиукраинской!) журналистки Елены Бойко.

Вчера она была выдворена с территории России и арестована в Харькове.

Павел Шехтман:

Итак, ватницу-колорадку "журналистку" Бойко, бежавшую в 15 году в сердце Русского Мира - святую Москву Белокаменную, выслали из России и тотчас арестовали в Украине. Да здравствует Русский МирЪ - бессмысленный и беспощадный!

Ольга Мусафирова:

Просто классическая история, которая должна бы получить максимальную огласку!

Страстная приверженка "русского мира" и " путинвведивойска", журналистка из Львова Елена Бойко (Вищур) некоторое время находилась в России - скрывалась там от гонений на свободу ее слова и преследований со стороны "хунты". ( Гражданке Украины Бойко действительно вменяют две статьи УК - "Посягательство на территориальную целостность..." и " Госизмена".) В Москве она, не жалея сил, эпитетов и бранных слов, помогала лепить образ "нормальной украинки" на различных политических телешоу. Но разрешения на постоянное проживание в РФ так и не получила.

В декабре 2018-го один из районных судов Москвы признал Бойко виновной в нарушении правил въезда в Россию и режима прибывания в стране, влепил денежный штраф, а , главное, невзирая на заслуги гостьи столицы на ниве пропаганды, вынес решение о принудительной депортации "героини" на родину...

Российский КПП, с которого сегодня депортируемая гражданка послала прощальный привет ( проклятие?) называется Нехотеевка - Гоголь таки бессмертен! А привет, то есть, заявление для российской же прессы, сделанное Еленой Бойко по телефону, звучит так: " Меня выбросили из России, как использованную грязную тряпку. Советую всем, кто поверил российской власти, быстрее оттуда бежать".

С точностью образа этой мастерицы слова трудно не согласиться.

Кирилл Шулика:

Использовали на российском телевидении и фактически отдали СБУ. Ну что за люди? Главное совершенно никакого смысла не было в этом, кроме бюрократического рвения.

Официальная причина депортации - нарушения миграционного законодательства. Это интересно, но в лагере патриотов и сторонников "русского мира" достаточно голосов в поддержку этого поступка.

Юрий Кот:

Последнее, что сегодня можно делать, так это поливать силовые структуры и ФМС РФ помоями. Уверен, что со временем всё станет ясно и по тому, что будет сообщено, и по тому, что будет происходить непосредственно с Леной.

В общем, не надо торопиться с выводами и совершать поступки, за которые потом может быть стыдно.

Просто подумайте, при таком шуме и таком количестве авторитетных людей, подключившихся к защите, всё равно произошла депортпция - значит, причина была очень серьезной.

Александр Плющев:

Изучая тему и личность Елены Бойко окунулся, даже скорее прикоснулся к внутренним разборкам "руского мира". "Вечно <ссорящимся> либералам" такой уровень взаимной ненависти и не снился. Там сразу со всеми делами, от шельмования до компромата, копают до седьмого колена, не то что поверхностная интеллигенция, выясняющая уровень допустимого расстояния нахождения от Кремля.

Ольга Туханина:

С ужасом наблюдаю, как наши турболоялисты превращаются в натуральных людоедов. И бандеровцев иногда переплюнут, и гайдаровцев.

Сегодня это прекрасно видно на примере случая с Еленой Бойко.

Что хочу сказать? Не снимаю с себя ответственности. Этих людей вместе с их настроениями породила и я в том числе. Потому что иногда закрывала глаза - борьба же. Потому что своим прощалось то, что чужим не прощалось.

Mea culpa, что говорить. Но и ваша тоже, мои пишущие коллеги. Наша общая вина.

Егор Холмогоров:

Если бы я был Данте и я бы конструировал Ад, то кругов было бы десять - прямо под Коцитом располагалась бы глубокая ледяная яма для тех, кто говорит "сам виноват, сам себе создал ситуацию" про жертв жестокости, несправедливости и террора.

Настасья Иванова:

Показательно, конечно, ведут себя СМИ. Вчера вечером, когда Бойко усадили на поезд, написали об этом не Лента, не Газета, не РИА Новости, а Инфорезист с Главредом, и потом подключилась остальная украинская пресса. Российские новостные сайты вообще промолчали, что меня сильно впечатлило.

Сегодня днем Лента все-таки откликнулась, и сразу похабным заголовочком - скандалистка-де застряла между Украиной и Россией. И остальные публикации пошли в том же духе. Наташа Холмогорова пишет, что о Бойко новости вчера все-таки ставили, но сразу же удаляли, и помнит о них сейчас только Яндекс.

Тут можно судить сразу о двух вещах: 1. с какого примерно уровня была сделана отмашка по депортации Бойко, 2. какие СМИ находятся на подсосе у властей и получают указания по таким случаям.

Но большинство идейных сторонников деморализовано, со всеми сопутствующими стадиями: гнев, торг, отрицание, депрессия.

Оксана Челышева:

У меня лично нет вопросов к тем российским пропагандистам, которые пользовали ее по самое немогу. Но какие же вы негодяи. У меня нет вопросов и к российско/украинской правозащите, которые не защищают «чуждых». Я рада, что не все ведут себя так близоруко как вы.

Екатерина Винокурова:

Я не фанат российской внешней политики, скажем так. Но сегодня мне стыдно, как представителю своей страны за то, что она сдала в украинскую тюрьму человека, который поверил российской публичной риторике.



Не приемлю лжи и двуличия.



Сегодня, как уже который год подряд, российские ток-шоу будут ругать Украину. Ни один «эксперт» не скажет и слова по Бойко. За нее вступался один Сергей Шаргунов.



Сегодня мы с вами все - предатели. Мы все с вами выдали человека, поверившего российской риторике в тюрьму другой страны.



Много еще судеб будет сломано.

Сергей Шаргунов:

Делал и делаю всё возможное. Но спасти эту женщину оказалось не в моих силах.

Где наши патентованные гуманисты-правозащитники?

Где наши пафосные влиятельные патриоты?

Повсеместный цинизм и тотальное равнодушие.

Остаётся только молиться, чтоб Елену миновала расправа.

Анна Долгарёва:

Елена Бойко мне абсолютно несимпатична, к тому же, я считаю, что миграционное законодательство страны, где ты проживаешь, стоит соблюдать - в России оно, тем более, довольно мягкое. Но как-то совершенно бесчеловечна история о том, что вместо Донецка ее выдворили в Харьков.

Депортация в Донецк - это, в общем, то, что многим осевшим в России украинцам не повредило бы. Депортация в Харьков ставит под угрозу жизнь и свободу Бойко, к тому же, совершенно непонятно, почему вдруг нарушены оказались договоренности.

Неприятная ситуация.

Ярослав Белоусов:

Депортация Елены Бойко на Украину - это позор российских судов, которые призваны штамповать решения, спущенные сверху.

Это предательство. Это как если бы США выдавали Москве бежавших из СССР политзаключенных, а СССР выдавал США беглых коммунистов.

Даже похлеще, ведь речь идет не о конфронтации двух систем, а двух плотно соприкасающихся национализмов.

Григорий Симоненко:

Можно по разному относится к Елене Бойко, но то, что сотворили с ней российские власти, нельзя назвать иначе как победой антирусских сил в России. На тех шоу, где она выступала, ни слова о ней не говорят, это позор российских СМИ. Грустно. Одна надежда на то, что это какой-то очередной хитрый план и с Еленой ничего не случится.

Фёдор Бирюков:

Другие говорят, что это хитрая операция, чтобы обменять её на кого-то ещё. В таком случае «пиарщиков» этой операции уже следует предать военно-полевому суду, как диверсантов. Потому что весь «кейс Бойко» - это провокация против Российской Федерации. И это ещё самое доброе мнение на этот счёт.

Илья Крамник:

И да, депортация Бойко, какой бы неприятной личностью она не была, это преступление. Нарушен принцип, запрещающий выдачу лица в страну, где ему грозит опасность. Тут она безусловно, грозит.

Если же она агент, шпион, засланец, и все остальное - её следовало бы судить и сажать. Но самим и здесь, а не выдавать в дикое поле.

Александр Казаков:

Некоторые тут намекают, что с Еленой "не всё так просто". Чушь какая. Она что, агент СБУ? Ну так я не вижу НИКАКОЙ реакции от ФСБ. А значит делаю вывод, что Елена - не агент. Но тогда возникают вопросы...

Если Елена Бойко не агент СБУ, то почему её так демонстративно, преодолевая сопротивление коллег и высоких защитников, через колено высылают на Украину, где - и это прекрасно знают те, кто продавливал высылку - на неё заведены дела по политическим мотивам? У меня две версии. Либо это расправа со стороны какого-то высокопоставленного чела в Москве, которому Елена непонятно как (мне непонятно) наступила на ногу. Либо это результат сговора российских деятелей (пока не знаю, из какого ведомства) с украинской СБУ.

И первое, и второе - скотство. Особенно если учесть, какой репутационный удар нанесён России в целом и российской власти (Путину, что уж там юлить), в частности. Кто в этом заинтересован?

[Вот вам конспирологическая версия. Это те же деятели, которые подставили Путина с пенсионной реформой. Зачем? Сбить рейтинг доверия Президенту. Раздолбать крымско-донбасский консенсус. И тем самым подготовить атаку на Президента, о которой говорят многие.

Скажете, что Лена Бойко не тот персонаж? А кого? Азарова или Олейника сдать СБУ? Нельзя - их напрямую прикрывает АП. Юрия Кота? Тоже нельзя - его прикрывают родственные связи. Кто там ещё из известных эмигрантов, не имеющих прямого или косвенного отношения к Донбассу и при этом ещё не граждан России? Так что Елена Бойко, с её уровнем медийности и узнаваемости, и с её уровнем жёсткости по отношению к бандеровскому режиму - самый раз. Вот вам конспирологическая версия]

Наталья Холмогорова:

Депортация Бойко выглядит определенно не как "простое исполнение закона". И стремительность и приговора, и самого выдворения, и некоторые детали ясно показывают, что за этим стоит некая политическая воля.

Сейчас версий есть три:

1. Сама Бойко озвучивает версию, что это результат договоренности между Россией и Украиной, что ее будут менять на моряков-СБУшников. Хотелось бы надеяться (тогда она, по крайней мере, нужна Украине живой и здоровой), но есть проблема: она же гражданка Украины. Как ее менять на украинцев же?

2. Есть версия, что она "с кем-то поссорилась". Действительно, она активно ссорилась со своими "братьями и сестрами"-политэмигрантами; но вряд ли кто-то из них способен командовать российским судом и приставами. Тут другой должен быть уровень.

3. Есть подозрение, что она агент СБУ. Так говорят некоторые политэмигранты, одни открыто, другие намеками, но понятными намеками. Когда я писала статью, то получила неофициальный комментарий, что у ФСБ к ней претензий нет; но на то он и неофициальный, что ему никто не обязан верить. Конечно, все может быть. Но и в этом случае образ действий совершенно непонятен. Агент она или не агент, никто точно не знает, официально ее в этом не обвиняют, а скандальное ее выдворение уже нанесло большой репутационный удар по России. И теперь, если она работает на СБУ, то сможет медийно вредить России самыми разными способами. Они могут там даже ее убийство инсценировать. Не логичнее ли было тогда выслать ее в Донецк и держать под присмотром?

Вадим Горшенин:

И я не понимаю вот чего: если мы фактически таким образом сотрудничаем с режимом Порошенко, передавая в руки украинской "охранки" его личных врагов, зачем мы клеймим этого самого Порошенко с экранов телеканалов?

И если президент нашей страны делает громкое заявление о некотором режиме благоприятствования для украинских граждан, доверившихся России, то кто в нашей стране имеет сейчас власть перечеркивать сказанное главой государства?

Все, с кем я сегодня говорил, находятся в украинской базе "Миротворец". Чуть ли не со дня основания этой базы туда включена и моя фамилия, помимо указа Порошенко, где она фигурирует рядом с именами известных российских медиа-менеджеров. Так, может, и нас туда же, к Порошенко.

Наталья Муселимян:

Вопрос к нам всем: почему у нас нет нормальной общественной правозащиты, которая могла бы заступиться за тех людей, кому грозит реальная опасность для жизни и здоровья. Что мы за общество такое, что не можем защитить ни своих, ни чужих, хотя чешем языками, какое мы самое-самое правильное общество в мире. Как плаксиво сожалели о беженцах с Украины еще 5 лет назад, рассказывали друг другу о своей благотворительности. Надолго нас не хватило, правда же? Еленатолько одна из многих, кому наше правосудие отказало в милости. А меж тем, она была настоящим другом России. И при этом болела душой за свою страну.

Есть депортированные на Украину прямо в застенки тамошнего режима, есть покончившие с собой после депортации, есть разрушенные семьи, в которых супруга с украинским гражданством выслали без права возвращения в короткий срок. В прошлом году я помогала составлять прошение в одну высокую инстанцию о судьбе уже немолодой женщины-украинки, которая вышла замуж за россиянина. У нее тоже случилось нарушение срока пребывания в РФ, при том, по уважительной причине. Ничего не помогло.

У России никогда не будет друзей, ни больших, ни маленьких. Большие ставят свои условия, а маленьких мы сами не ценим и предаем их. Хотя в самом деле, предаем себя. Власть властью, а общество должно устраивать себя само - по тем самым человеческим ценностям, о которых мы так любим разглагольствовать, но не умеем им следовать. Потому что сердце не болит. Куда проще судить других.