Действия российских пограничников у Курил возмутили Токио

Япония заявила протест России из-за проверки российскими пограничниками японских рыбаков в районе южных Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости.

Токио считает действия российской стороны неприемлемыми, говорится в заявлении министерства иностранных дел Японии. По данным ведомства, японские рыбаки соблюдали двустороннее соглашение по рыболовству 1998 года, по которому японские суда могут ловить рыбу в районе Южных Курил по выделенной квоте за определенную плату.

Как ранее сообщило агентство Киодо, 7 января российские пограничники у острова Кунашир проверили документы на двух рыболовных судах и потребовали заплатить штраф, сославшись на выявленные нарушения. В министерстве иностранных дел Японии позже заявили, что российские пограничники только указали на нарушения, сопроводили японских рыбаков в порт на Кунашире, после чего отпустили.

В ноте протеста, направленной в российский МИД, власти Японии ссылаются также на позицию по четырем островам Курильской гряды, суверенитет над которыми Токио оспаривает у Москвы.

Япония не признаёт российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. В сентябре Путин предлагал подписать мирный договор без предварительных условий. Абэ такое предложение назвал неприемлемым.

В понедельник по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел Японии глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что российский суверенитет над Курильскими островами не обсуждается.