В Краснодаре на детского хирурга завели дело из-за ролика в соцсети

В Краснодаре прокуратура завела административное дело на детского хирурга из-за публикации в социальной сети Facebook ролики "Открытой России". Яну Антонову обвиняют в осуществлении деятельности "нежелательной организации". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

Видеоролик посвящен нехватке школ в Краснодаре. Его создатели обратились к Государственной думе России с просьбой профинансировать строительство новых учебных учреждений.

Яна Антонова является координатором движения "Открытая Россия" в Краснодаре. В марте 2018 года суд оштрафовал её на 30 тысяч рублей за баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Её обвинили в проведении несанкционированного публичного мероприятия