Штраф за Ходорковского: за что наказали пенсионера, врачей и педагога

Мировой судья Елена Золотухина оштрафовала координатора движения "Отрытая Россия" в Краснодарском крае Яну Антонову на 15 тысяч рублей за членство в организации, деятельность которой в России признана нежелательной. За два дня до этого к штрафу в шесть тысяч рублей приговорен член "Открытой России" пенсионер Леонид Малявин – на штраф у него уйдет большая часть пенсии. Повестки в прокуратуру получили еще пятеро активистов, суды над которыми состоятся в ближайшее время.

"Установлено, что в городе Краснодаре 31.03.2018, 01.04.2018 и 02.04.2018 проведены общие собрания регионального отделения Общественного сетевого движения "Отрытая Россия" по Краснодарскому краю. В проведении указанных собрания принимали участие Запрудин, Запрудина, Канкия, Лисовец, Малявин, Савельев, Чириков, Антонова, что подтверждается протоколами указанных собраний", – говорится в постановлении о возбуждении административного дела, подписанным и.о. прокурора Краснодара Куцуком Газдаровым.

По мнению надзорного ведомства, "Открытая Россия" относится к Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания) и Otkrytaya Rossia ("Открытая Россия", Великобритания), включенным по требованию Генпрокуратуры в список международных и иностранных НКО, деятельность которых в России нежелательна.

– В суде я зачитала свою позицию: российское общественное движение является организацией, действующей исключительно на территории России и исключительно в рамках российского законодательства, к организациям в Великобритании мы не имеем никакого отношения, – рассказала Радио Свобода координатор регионального отделения Яна Антонова. – Участвовавшая в процессе представитель прокуратуры несколько раз прямо подчеркнула, что организацию создал Ходорковский. Когда меня судили по этой же статье КоАП в прошлом году, Михаила Борисовича вообще не упоминали.

Антонова намерена доказать разницу между Open Russia Civic Movement и российской "Открытой Россией"

Яна Антонова много лет проработала детским хирургом. Год назад она уже привлекалась к ответственности по ст. 20.33 КоАП ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности"), тогда ее также оштрафовали на 15 тысяч рублей. Активистка попыталась оспорить это решение в Ленинском районном суде Краснодара, но его оставили в силе, после чего штраф пришлось заплатить. На этот раз Антонова намерена идти до конца, чтобы доказать разницу между Open Russia Civic Movement и российской "Открытой Россией".

По словам Антоновой, участники краснодарского движения принимали участие в прошедшем 1 июля митинге против повышения пенсионного возраста, в пикете с требованием достроить бассейн в Юбилейном микрорайоне, а также собирали подписи за федеральное финансирование строительства школ и детских садов в крупных и быстро растущих городах.

– Более 200 подписей мы собрали по строительству начальной школы рядом со школой №55 в Краснодаре – это обещал сделать еще прошлый мэр Краснодара, ныне депутат Госдумы от "Единой России" Владимир Евланов. Но вопрос не решается, потому что участок под строительство находится в введении краевого министерства ЖКХ и ведомства не могут договориться, – объясняет Антонова.

Чириков лично на собраниях не присутствовал, но голосовал по телефону

В постановлении о возбуждении административного дела упоминается и работающий каменщиком председатель регионального отделения движения "Солидарность" Виктор Чириков. По мнению прокуратуры, Чириков лично на собраниях не присутствовал, но голосовал по телефону. К слову, вызов в прокуратуру Чириков не получил.

– Уже 20 лет я живу не по адресу прописки. Об этом знают все участковые, которые ко мне регулярно наведываются из-за политической деятельности, но повестку принести не могут. Возможно, суд уже назначили и провели без моего участия, – говорит он. По словам Чирикова, он не удивится, если завтра правоохранительные органы Краснодарского края запишут его в списки ку-клукс-клана и масонской ложи.

Бывший врач Леонид Запрудин, член совета региональной "Открытой России" и самый известный на Кубани пастафарианец, как слушатель присутствовал на заседании по делу Антоновой.

– Прокурор в своем слове прямо выделяла фамилию Ходорковского в том ключе, что "Открытая Россия" создана им – несколько раз отчеканила эти слова, – замечает Запрудин. – Привлечение активистов движения по этой статье КоАП – это такой общий федеральный тренд, но в Краснодарском крае уже традиционно отрабатывают именно репрессивные методы.

Именно в Краснодарском крае одним из первых в стране был выписан штраф по ст. 20.33 КоАП, в 2014 году кубанские правоохранители возбудили первое в России дело за призывы к нарушению территориальной целостности страны через интернет – по нему организовавшая "Марш за федерализацию Кубани" левая активистка Дарья Полюдова получила два года колонии-поселения. Даже ставшее затем популярным обливание оппозиционных деятелей зеленкой обкатывалось здесь – на выборах мэра Анапы в марте 2013 года облили зеленкой Сергея Митрохина из "Яблока".

– Краснодарский край очень большой и богатый. Когда по всей стране будет плохо, Кубань последней останется оплотом действующей власти, поэтому не случайно именно здесь одними из первых используются такие приемы государственного преследования инакомыслящих, – считает Запрудин. – Похоже, власть не понимает, что преследование – лучший пиар для оппозиции. Само государство, все эти правоохранительные и надзорные органы лишь этим поднимают значение той же "Открытой России".

Эколог Евгений Витишко, который два года пробыл в тамбовской колонии-поселении за надписи на заборе "дачи Ткачева", считает, что штрафы членам "Открытой России" правоохранительная система выносит в "назидательных целях".

Как Антонова может быть представителем "нежелательной" иностранной организации, если у нее загранпаспорта нет?

– Мне кажется, "Открытая Россия" в Краснодарском крае не может найти себя, кроме Антоновой никто ничего не делает, тем не менее правоохранительные органы озаботились кубанским отделением, – рассуждает Витишко. – Вынесенное судебное решение не имеет под собой законного основания. Как Антонова может быть представителем "нежелательной" иностранной организации, если у нее загранпаспорта нет, она ни разу не была за рубежом и вообще не имеет прямого отношения к британской "Открытой России"?

Эколог уверен, что репрессивные действия в отношении гражданских и политических активистов, причем не только в правовом поле, но и в форме нападений и избиений, в регионе будут усиливаться, поскольку это обусловлено их активностью на Кубани.

– По этому показателю Краснодарский край входит в число ведущих в стране, – говорит Витишко. – Причем тенденция не имеет отношения, например, к губернатору и заданной им модели. Преследовали и при прошлом главе Александре Ткачеве, и при нынешнем.