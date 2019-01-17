Президент США отложил турне спикера Конгресса из-за "шатдауна"

Президент США сообщил спикеру Конгресса США Нэнси Пелоси об отсрочке ее визита в Брюссель, Египет и Афганистан из-за приостановки работы правительства. Копия письма Дональда Трампа опубликована в твиттере Белого дома. Трамп отметил, что поездка может состояться после окончания "шатдауна".

"Я также думаю, что в течение этого периода будет лучше, если вы будете вести переговоры со мной в Вашингтоне и присоединитесь к движению за строительство стены, чтобы прекратить бюджетный кризис", - пишет Трамп. Он уточнил, что Пелоси может совершить поездку коммерческим рейсом.

29 января Трамп должен выступить с ежегодным президентским посланием в Конгрессе США. 16 января Пелоси попросила его перенести обращение на более поздний срок из-за "шатдауна". Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что Трамп не намерен переносить выступление. Однако решение о приглашении президента в Конгресс принимает спикер.

Трамп запросил у Конгресса на строительство заграждения на южной границе более пяти миллиардов долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе США отказалось согласовать финансирование. Это привело к частичной приостановке работы правительства.

11 января более 800 тысяч федеральных работников не получили зарплаты, которые им должны были выплатить в этот день.