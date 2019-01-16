Ежегодное обращение Дональда Трампа могут отложить из-за "шатдауна"

Обращение "о положении страны", с которым перед Конгрессом ежегодно выступает президент Соединённых Штатов, может быть отложено на более поздний срок. С такой инициативой выступила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая отправила письмо по этому поводу президенту Дональду Трампу. Копия обращения опубликована на официальном сайте спикера.

Пелоси обясняет отсрочку обращения бюджетным кризисом, который продолжается в США с конца прошлого года. В письме подчеркивается, что служба, отвечающая за охрану Дональда Трампа не получала финансирования с 22 декабря, когда работа правительства США была приостановлена.

Из-за нехватки средств, по мнению спикера от Демократической партии, невозможно обеспечить безопасность президента во время его выступления перед Конгрессом.

В связи с этим, Пелоси предложила Трампу отложить обращение до того времени, когда власти США согласуют бюджет, или же предоставить Конгрессу текст обращения в письменном виде. Выступение президента "о положении страны" запланировано на 29 января. Речь в этом формате произносится ежегодно президентами США с начала двадцатого века.

"Шатдаун" американского правительства продолжается с 22 декабря 2018 года. Из-за отсутствия согласия между Дональдом Трампом и Демократической партией, которая располагает большинством голосов в Палате представителей, федеральным агенствам США прекращено финансирование. Президент США отказывается принять бюджет, пока демокаты не согласятся выделить средства на строительство стены у границ США с Мексикой.

11 января более 800 тысяч федеральных работников не получили зарплаты, которые им должны были выплатить в этот день.