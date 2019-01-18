В АП подали 50 тысяч подписей против договора между Ингушетией и Чечнёй

В Администрацию президента России подано 50 тысяч подписей жителей Ингушетии за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова и отмену соглашения о границе с Чечнёй, сообщает телеканал "Дождь".

Подписавшиеся также требуют реализации закона о реабилитации репрессированных народов.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. По документу часть ингушских земель переходила Чечне. В Ингушетии начались массовые протесты.

В октябре Конституционный суд Ингушетии отменил принятый местным парламентом закон, вводящий соглашение о границе в силу, и потребовал провести референдум по этому вопросу.​

В декабре Конституционный суд России признал законным соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй. Председатель суда Валерий Зорькин сообщил, что Конституционный суд Ингушетии был не вправе принимать решение по соглашению.

После этого Юнус-Бек Евкуров заявил, что в вопросе о границе с Чечнёй поставлена точка. В ответ представители ингушской оппозиции заверили, что продолжат протесты.