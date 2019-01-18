В поисках лучшей жизни

Что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты

Мозги утекают. Росстат отчитался о рекордном числе уехавших из России в 2017 году.

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Марьяна Торочешникова: Российские депутаты - во всяком случае, для сотрудничества с ПАСЕ - в Европу ехать не хотят. Чего не скажешь о других россиянах. Издание "Проект" утверждает, что власти в 6 раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает третье место в мире по общему числу эмигрировавших.

В студии со мной - автор той самой статьи, опубликованной в издании "Проект", Софья Савина.

Софья, скажите, пожалуйста, как вам пришло в голову сравнить цифры Росстата с какими-то еще данными? И как вы пришли к выводам о такой разнице огромной в статистике?

Софья Савина: Это пришлось сделать потому, что мы заметили, что данные Росстата несовершенны. Они неполные по двум причинам. Во-первых, в общее количество выбывших из страны попадает очень большое количество трудовых мигрантов. Это происходит из-за методологии Росстата, по которой он считает выбывшими всех тех, кто пробыл в России больше 9 месяцев, а затем уехал. Сюда попадает как раз большое количество людей из стран СНГ, которые приезжают на несколько месяцев, работают, затем снова уезжают. А вторая причина заключается в том, что граждан России Росстат не может отследить, потому что он берет данные территориальных органов МВД, куда люди должны приходить и сниматься с российской регистрации, терять российскую прописку, то есть самостоятельно сообщать о том, что они уезжают из России.

Марьяна Торочешникова: Но многие этого не делают, да?

Софья Савина: Да. По оценкам экспертов, до 90% граждан так не делают, потому что им это невыгодно. Кто-то, например, рассчитывает вернуться после учебы или работы обратно. А зарубежная статистика в этом смысле точнее, потому что человеку, который приезжает в новую страну, наоборот, выгодно там зарегистрироваться, чтобы получить все законные права и какой-то законный статус. Именно поэтому зарубежные данные дают более полную картину.

Марьяна Торочешникова: Я правильно понимаю, что это не злой умысел Росстата – так занижать число уехавших, а просто это недостатки методологии и расчетов?

Софья Савина: Мы говорили с Росстатом, и они ссылаются на техническую невозможность отследить граждан, которые не сообщают о своем переезде. Также мы уточняли, почему бы Росстату, например, не обратиться к зарубежным источникам. И тут они говорят о том, что за рубежом в разных странах по-разному понимают статус иммигранта.

Марьяна Торочешникова: Соответственно, это тоже вызывает некоторые трудности для того, чтобы получить конкретные цифры?

Софья Савина: Да. То есть решения до сих пор Росстат не нашел.

Марьяна Торочешникова: А когда вы занимались этой темой, смотрели на эти цифры, что вас поразило? Что произвело на вас наибольшее впечатление? Количество уехавших? Возраст уехавших? Сфера деятельности уехавших? Или та страна, в которую они поехали?

Софья Савина: Возраст, образование, социальный статус не так удивляют, поскольку легче, наверное, уехать, когда ты молодой, и устроиться на работу тогда, когда у тебя есть высшее образование. А 40% выбывающих из страны в год имеют высшее образование. Меня больше удивили цифры по количеству состоятельных россиян, которые эмигрируют. В 2017 году 3 тысяч долларовых миллионеров покинули страну.

Марьяна Торочешникова: Вместе со своими деньгами, надо полагать.

Софья Савина: Да, вместе с деньгами. Об этом говорят нам данные по выдаче россиянам "золотых" виз, когда человек инвестирует в другую страну в обмен на гражданство. Получается, что состоятельные россияне вывозят свои капиталы из России. И во многих европейских странах Россия входит в первую "пятерку" стран по количеству выданных "золотых" виз россиянам.

Марьяна Торочешникова: К нашему разговору подключилась старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики Юлия Флоринская.

Юлия, скажите, пожалуйста, демографы могут объяснить каким-то образом то, почему столько людей уезжает в последние годы из России, почему Росстат говорит о беспрецедентном количестве уехавших за последние пять лет из страны?

Юлия Флоринская: Но Росстат не говорит о беспрецедентном количестве эмигрирующих из страны. Дело в том, что сказано правильно, что цифра в 377 тысяч в 2017 году – это потому, что туда входит большое число граждан СНГ, которые, побыв здесь с разными целями, уезжают в свои страны. Собственно, они составляют основную массу людей. Если посмотреть на графики, которые опубликованы в исследовании "Проекта", то это хорошо видно.

Но там есть одна ошибка. Я говорила о том, что важно оттуда вычленить граждан России, выезжающих в страны дальнего зарубежья, то есть те страны, куда происходит эмиграция. Если мы сделаем эту работу, то окажется, что таких граждан России примерно где-то около 15 тысяч. И совсем уже не будет таких диких цифр. Более того, они не очень сильно изменились с 12-го года. В 12-м году россиян старше 14 лет, уехавших в страны дальнего зарубежья, было 12 тысяч 400 человек, а в 17-м году – 12 тысяч 450. То есть разницы почти нет.

Марьяна Торочешникова: А чем тогда можно объяснить то, что 24 тысячи с лишним человек только Соединенные Штаты Америки граждан из России поставили на учет у себя за этот год?

Юлия Флоринская: Вот тут как раз и возникает тот случай, что вот эти 15 тысяч, которых считает Росстат, - это в 6 раз заниженная цифра, условно. О чем и говорится в исследовании "Проекта". Если мы 15 тысяч умножим на 6, то мы примерно и получим около 90-100 тысяч, как мы и оцениваем примерно эмиграцию из России.

Марьяна Торочешникова: То есть, в принципе, сейчас нельзя говорить о какой-то новой волне массовой эмиграции россиян, которые отправляются в поисках лучшей жизни за рубеж?

Юлия Флоринская: О новой волне – нет. Все время идет эмиграция, она не колоссальная. Был небольшой, заметный рост, пожалуй, в 13-м году по странам эмиграции. И с тех пор в основном чуть-чуть растут цифры. Израиль, например, в этом плане очень показателен. То есть каждый год на тысячу прибавляется, грубо говоря. По-моему, уже дошло до 8 тысяч в год. То есть потихоньку, но рост идет.

Марьяна Торочешникова: Правильно ли я понимаю, что это, в принципе, нормальное явление – нормальная эмиграция граждан, которые пытаются найти себе лучшее место в жизни? Или из этого можно делать какие-то выводы о тенденциях последнего времени? Например, по количеству людей с высшим образованием. Как я понимаю, увеличилось в последнее время количество этих людей, которые покидают страну. Или по количеству обладателей так называемых "золотых" виз. Можно ли делать из этого какие-то выводы о состоянии общества?

Юлия Флоринская: Мне кажется, что самое интересное в исследовании "Проекта" – это как раз статистика по "золотым" визам. Если о разнице в статистике между Росстатом и принимающими странами давно и много раз писали специалисты, и это как бы не новость, то "золотые" визы – это интересно, это тенденция. Это показывает какое-то неблагополучие здесь. Для исследователей неблагополучие скорее в том, что когда мы делаем какие-то проекты и качественные опросы (не количественные), то часто мы слышим, что люди едут учиться или получать опыт работы за рубежом, в принципе, с желанием вернуться. Но сейчас обстоятельства складываются так, что рынок труда России в них не нуждается.

Марьяна Торочешникова: То есть получается, что теперь люди не хотят возвращаться? А рынок труда в них не нуждается или не может предложить им такие условия оплаты этого труда, ради которых они готовы были бы остаться в стране?

Юлия Флоринская: Совершенно верно. Например, многие программисты работали здесь до 14-го года. Изменилось соотношение доллара и рубля – они начали искать работу в других странах, поскольку для них это очень просто. Пожалуй, это одна из самых мобильных специальностей. Если изменится ситуация, многие с удовольствием будут работать здесь. Кстати, при этом не обязательно здесь жить.

Марьяна Торочешникова: С вашей точки зрения, что должно произойти в России для того, чтобы эта ситуация изменилась в лучшую сторону?

Юлия Флоринская: Судя по ответам людей, с которыми мы разговаривали, то есть эмигрантов, уехавших после 10-го года, в первую очередь это экономические условия. То есть должны быть рабочие места с нормальными зарплатами, сравнимыми с европейскими, например. Многие говорят и о политических условиях. Многие говорят об общей обстановке. В опросы попадали люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которым некомфортно здесь. То есть много всяких аспектов, и у каждого он свой, но в целом комфортность среды важна - и экономическая, и политическая, и социальная.

Марьяна Торочешникова: То есть в России пока некомфортно оставаться?

Юлия Флоринская: Не всем.

Марьяна Торочешникова: Софья, напомните, пожалуйста, сколько человек уехало за эти годы по так называемым "золотым" визам из России. Просто хочется понять, сколько миллионов (или миллиардов) потеряла страна в результате их эмиграции.

Софья Савина: У нас есть цифры по "золотым" визам только по отдельным странам, поэтому какую-то одну цифру я привести не могу. Как я уже сказала, 3 тысячи долларовых миллионеров покинули страну. Интересно, что 45% очень богатых людей сказали в соцопросах, что они готовы переехать в другую страну, то есть подумывают об этом.

Марьяна Торочешникова: И куда они едут? Куда они везут все свои миллионы долларов, в какие экономики вкладывают?

Софья Савина: Больше всего "золотых" виз выдают россиянам в США, в Великобритании. Из европейских стран - это Греция, Латвия, Испания, Португалия.

Марьяна Торочешникова: Это чем объясняется, почему именно эти страны выбирают?

Софья Савина: Во-первых, эти страны имеют эти программы. То есть не во всех странах есть программы инвестиционных виз.

Марьяна Торочешникова: Судя по тому, что отмечено в вашем исследовании, еще довольно интересным образом делится аудитория, которая выбирает для эмиграции те или иные страны, - по возрасту. То есть люди более молодые выбирают более дальние страны, дальнее зарубежье, а люди, которые постарше, предпочитают оставаться поближе к территории бывшего Советского Союза. Почему так происходит?

Софья Савина: Молодые люди, по данным Росстата, чаще всего выбирают страны дальнего зарубежья – это Китай, Корея. А пожилые люди выбирают для спокойной старости такие страны, как Германия, Израиль.

Марьяна Торочешникова: Стабильные экономики, наверное, и места, где довольно много россиян.

А вы проводили оценку того, в каких странах больше всего бывших граждан России представлено? Сейчас Россия занимает, из вашего исследования, третье место по числу эмигрантов в мире. На первом месте Индия, потом Мексика, а потом Россия. А где больше всего россиян оседает?

Софья Савина: Такие цифры точно определить сложно. Есть понятие "эмигрант", а есть люди, которые уже не имеют российского гражданства, но при этом они сохранили идентичность российскую и связь с русским языком. Например, в США больше 2 миллионов человек в 17-м году называли себя русскими. А если говорить о том, куда уезжают, то в 17-м году, по данным Росстата, это страны СНГ, а из стран дальнего зарубежья – Китай. А по зарубежным данным, на первом месте стоит Германия, потом США, Израиль.

Марьяна Торочешникова: Пока вы готовили это исследование, у вас не возникло желания тоже эмигрировать из страны? И к каким выводам лично для себя вы пришли, когда познакомились со всеми этими цифрами, что происходит, почему некомфортно людям оставаться здесь?

Софья Савина: Мне уезжать не хочется, наоборот, мне бы хотелось, чтобы в России восстановилась такая ситуация, чтобы мои друзья, которые уехали в зарубежные страны в последние годы, смогли вернуться.

Марьяна Торочешникова: А они не могут вернуться по каким-то причинам политическим, социальным, экономическим? Какие причины для эмиграции вы видите?

Софья Савина: Кто-то из моих знакомых уехал по семейным причинам - новые члены их семьи боятся переезжать в Россию, поэтому выбор пал на зарубежную страну. А кто-то чувствует себя некомфортно из-за своего статуса и положения, политических взглядов.

Марьяна Торочешникова: То есть должно что-то измениться внутри страны – политическая и социальная ситуация – для того, чтобы людям было здесь комфортно?

Софья Савина: Да, конечно.