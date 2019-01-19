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Настя Рыбка: задержание в Шереметьево - подлый обман

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, Патайя, Таиланд, 15 января 2019 года

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Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва посетила в изоляторе временного содержания белорусскую модель Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка. Интервью с задержанной публикует "Московский комсомолец".

Вашукевич рассказала, что после задержания в аэропорту Шереметьево ей предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась это делать и сказала, что готова ответить на все вопросы позднее. Ей сказали, что в аэропорту нет транзитной зоны и поставили штамп о въезде в Россию. Сразу после этого модель задержали. "Я считаю, это был подлый обман", - сказала Вашукевич.

В свою очередь Меркачёва отмечает, что задержанная заболела, так как из аэропорта в изолятор её доставили в неотапливаемом автозаке. Адвокат Александр Молохов сообщил, что Вашукевич осмотрели врачи. Госпитализировать её не стали.

Вместе с Рыбкой полиция задержала и россиянина Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией. В эти выходные суд определит задержанным меру пресечения.

Ранее у родственников задержанных прошли обыски. Об этом сообщило издание The Bell.

  • Рыбку и Лесли выслали из Таиланда после того, как они получили условные сроки за незаконную организацию секс-тренингов. 17 января они прилетели в Москву.
  • Адвокат задержанной заявил, что сотрудники правоохранительных органов доставили Вашукевич из транзитной зоны аэропорта на территорию России насильно. По словам юриста, они превысили должностные полномочия.
  • В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник в августе 2016 года провёл три дня на яхте Дерипаски вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из книги и Инстаграма Насти Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции.
  • Рыбка утверждает, что Дерипаска обсуждал с российским чиновником вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Дерипаска подал против Рыбки и Лесли иск за разглашение личной информации. Суд признал их виновными и отсудил с каждого по 500 тысяч рублей.

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