Настя Рыбка: задержание в Шереметьево - подлый обман

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва посетила в изоляторе временного содержания белорусскую модель Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка. Интервью с задержанной публикует "Московский комсомолец".

Вашукевич рассказала, что после задержания в аэропорту Шереметьево ей предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Она отказалась это делать и сказала, что готова ответить на все вопросы позднее. Ей сказали, что в аэропорту нет транзитной зоны и поставили штамп о въезде в Россию. Сразу после этого модель задержали. "Я считаю, это был подлый обман", - сказала Вашукевич.

В свою очередь Меркачёва отмечает, что задержанная заболела, так как из аэропорта в изолятор её доставили в неотапливаемом автозаке. Адвокат Александр Молохов сообщил, что Вашукевич осмотрели врачи. Госпитализировать её не стали.

Вместе с Рыбкой полиция задержала и россиянина Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Против них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией. В эти выходные суд определит задержанным меру пресечения.

Ранее у родственников задержанных прошли обыски. Об этом сообщило издание The Bell.