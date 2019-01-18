У родственников Насти Рыбки и Алекса Лесли прошли обыски

У родственников белорусской модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, и секс-тренера Александра Кириллова, называющего себя Алекс Лесли, прошли обыски. Рыбка и Лесли были задержаны в четверг в Москве, обыски проходили в ночь на пятницу после их задержания. Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на мужа Рыбки и других родственников задержанных.

"Разбудили соседей, потребовали выступить понятыми", – рассказал The Bell один из родственников. По его словам, обыски проводили люди в штатском, они изъяли все найденные электронные носители. Журналисты не уточняют, к какому силовому ведомству принадлежали люди, проводившие обыск.

Рыбка и Лесли были задержаны в аэропорту Шереметьево после депортации из Таиланда, где их приговорили к условному сроку за организацию секс-тренингов. В полиции заявили, что секс-тренеры задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией. Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.

Рыбка должна была быть депортирована в Минск, её задержали в транзитной зоне аэропорта. Её адвокат в интервью Радио Свобода назвал такое задержание "крупным международным скандалом".

В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник в августе 2016 года провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с "девушками из эскорт-агентств". Это стало известно из книги и Инстаграма Насти Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции. Когда Рыбка была на яхте, Дерипаска обсуждал с российским чиновником вмешательство в выборы президента США, утверждает она.

Вместе с Рыбкой и Лесли по тому же делу были задержаны ещё два человека. У их родственников также прошли обыски, отмечает The Bell.