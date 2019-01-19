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CNBC: Россия испытала новую систему противоспутниковой обороны

Иллюстративное фото

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Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания новой системы противоспутниковой обороны PL-19 Nudol. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в американской разведке. По их данным за 17 минут ракета пролетела три тысячи километров и успешно достигла цели.

Как отмечают источники, это было уже седьмое по счету испытание российской противоспутниковой системы. В 2018 году Россия провела два испытания.

PL-19 Nudol нацелена на уничтожение коммуникационных и навигационных спутников на низкой околоземной орбите, сообщает CNBC.

Россия информацию американского издания пока не прокомментировала.

17 января президент Дональд Трамп представил новую стратегию противоракетной обороны страны США. Она, в частности, предусматривает размещение дополнительных перехватчиков на Аляске и возможность развернуть системы ПРО в космосе. Трамп заявил, что это необходимо из-за угрозы со стороны Ирана, Китая, России и Северной Кореи.

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