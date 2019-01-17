Дональд Трамп представил новую стратегию развития системы ПРО

Президент США Дональд Трамп представил новую стратегию развития американской системы противоракетной обороны. Согласно документу, наиболее серьёзную угрозу для Соединённых Штатов представляют Северная Корея, Иран, Россия и Китай.

Выступая в Пентагоне, Трамп сообщил, что противники Америки усиливают свой ударный потенциал. "Защита нашей страны – мой первый долг", - подчеркнул президент.

Одним из главных приоритетов Вашингтона, по словам Трампа, должна стать продажа союзникам систем ПРО американского производства. Системы ПРО США должны уметь перехватывать любую ракету, заявил Трамп.

Для противодействия ракетной угрозе со стороны других стран, США предлагают размещать системы ПРО в космосе. Помимо прочего предполагается разработать новые лазерные системы для беспилотных перехватчиков ракет на ранней стадии полёта.

Кроме того, Минобороны США дополнительно разместит на военной База Форт-Грили на Аляске 20 станций перехвата ракет.

В июне 2018 года Трамп распорядился создать в США космические войска. Их планируется сформировать к 2020 году.

Это третий доклад доклад о стратегии США в области ПРО. Предыдущий был представлен в 2010 году президентом Бараком Обамой, а до этого – в 1999 году - Биллом Клинтоном.