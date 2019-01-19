10 лет со дня убийства Маркелова и Бабуровой. Акции памяти в России

В субботу 19 января исполняется ровно десять лет со дня убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В этот день в Москве, Санкт-Петербурге и других городах проходят акции, приуроченные ко Дню памяти жертв политического насилия, совершённого по мотивам национальной нетерпимости и идеологической вражды.
Власти Москвы согласовали шествие, которое закончится возложением цветов возле дома на Пречистенке, где десять лет назад произошло убийство.
В Санкт-Петербурге городская администрация отказалась согласовать акцию, приуроченную ко дню убийства Маркелова и Бабуровой. Участники митинга планировали не только почтить память погибших, но и привлечь внимание к делу "Сети" и проблеме полицейского насилия.
Петербургские антифа-активисты планируют возложить цветы к памятнику жертвам репрессий на Воскресенской набережной. Запрет митинга они назвали "насмешкой" над свободой собраний и оскорблением памяти убитых.
- Адвокат Станислав Маркелов и журналистка "Новой газеты" Анастасия Бабурова были убиты в Москве 19 января 2009 года. Суд признал виновными в убийстве неонациста Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис.
- Маркелов вёл дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Анастасия Бабурова занималась неформальными молодёжными движениями, в том числе неонацистскими.
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