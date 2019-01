Космическая ткачиха. Артемий Троицкий поддерживает Джейн Уивер

Хедлайнер сотого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – английская певица альтернативного рока Джейн Уивер. Рок-критик Артемий Троицкий отмечает юбилей своего проекта без всякого пафоса, в рабочем ритме, утверждая: громкий успех обязательно придёт, если талантливый исполнитель проявит настойчивость и трудолюбие.

Творчеством Джейн Уивер я увлёкся довольно давно, когда её ещё никто не знал, по крайней мере, среди моих друзей-меломанов. Певица, композитор и гитаристка родилась в Ливерпуле в 1972 году; о раннем периоде её карьеры известно совсем немного. В 1992–1996 годах она, совсем молоденькая, пела в группе Kill Laura (намёк на Лауру Палмер из "Твин Пикс"?), игравшей в актуальном тогда стиле брит-поп. Альбомов выпущено не было. Следующий проект – Musty Dixon, уже слегка напоминающий нынешнюю Джейн, просуществовал с 2002 по 2004 год. На память остался один альбом, который я послушал только спустя много лет в интернете. Уивер предстаёт как фолк-певица, обладающая сказочным голосом не то феи, не то нимфы. Однако от Сэнди Денни, Элайзы Карти и других героинь английского фолка записи Musty Dixon отличает обилие электронных нюансов и совсем не сельских компьютерных ритмов. Объяснилось это просто: Джейн Уивер сочеталась браком с Энди Вотелом, одним из самых интересных британских музыкантов-электронщиков.

Jane Weaver. Don't Take My Soul

Сольная карьера Уивер тоже поначалу не задалась: первые три альбома получились довольно разношёрстными по стилю, от чистой гитарной акустики до психоделического рока, и успеха не принесли. Английская музыкальная пресса о Джейн практически не писала, и её очередной альбом, The Fallen by Watch Bird, вышедший в 2010 году, я купил только потому, что вышел он на очень почитаемом мною лейбле B-Music, который специализировался на невероятной экзотике вроде саундтреков чехословацких фильмов ужасов 60-х годов... Послушал – и тут же был очарован-околдован!

Изумительные мелодии и неземной голос, странные звуки, создающие таинственную атмосферу, – это напоминало лучшие, самые "антипопсовые" работы Кейт Буш, которую я всегда уважал. Отзывы на альбом были прекрасными, но коммерческий успех, как и раньше, оказался нулевым. Лишь следующая работа Джейн, Silver Globe (2014), сделала эту певицу известной: по каким-то опросам получила титул "альбома года", пара песен прозвучали по радио. Что было логично, поскольку акустику и эзотерику артистка пустила по боку, записав сильный, но достаточно прямолинейный электронный поп-альбом в духе, скажем, популярных Goldfrapp.

Jane Weaver. The Silver Globe

Настоящий прорыв Джейн Уивер произошёл три года спустя. Как совершенно справедливо отметил критик The Guardian, "нечасто бывает, чтобы артист добивался успеха спустя 25 лет и восемь альбомов после начала карьеры – но есть в этом что-то ободряющее..." Modern Kosmology стал едва ли не главным британским "альтернативным" альбомом 2017 года; Уивер обрела статус настоящей рок-звезды и впервые в жизни (в 45 лет!) вкусила прелести выступления в больших залах и на массовых фестивалях.

Jane Weaver. Modern Kosmology

"Современная космология" совершенно не похожа ни на одно из её предыдущих сочинений: фактически это "прог-рок" с явными элементами немецкого "краут-рока" – мощная "сносящая крышу" музыка, отсылающая к глубинным психоделическим экспериментам начала 70-х годов. Символично, что в одной из песен, Ravenspoint, Уивер поёт в дуэте с древним вокалистом великих Can Малкольмом Муни.

Jane Weaver vs. Andy Votel. The Architect, SP The Architect

Ну и на десерт я рад предложить две свежие, но редкие, неальбомные записи прекрасной выдумщицы Джейн Уивер: ремикс на песню "Архитектор" работы супруга певицы Энди Вотела (оборотная сторона последнего сингла) и странный трек "Я чувствую, это начинается снова", записанный ею с молодым манчестерским дуэтом Virginia Wings. Его я нашёл на интересной ипишке "Забытая библиотека", где участвуют также замечательные шведы Death & Vanilla.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 100):

1. Jim Jones & The Righteous Mind (UK). Dream, LP Super Natural

2. Malena Zavala (UK/Argentina). If it Goes, LP Aliso

3. Des Demonas (USA). Sideways, LP Des Demonas

4. Äl Jawala (Germany). Zyklop Surfers, LP Lovers

5. Jane Weaver (UK). Did You See Butterflies? LP Modern Kosmology

6. Jane Weaver ft. Malcolm Mooney (UK/USA). Ravenspoint, LP Modern Kosmology

7. Jane Weaver vs. Andy Votel (UK). The Architect, SP The Architect

8. Jane Weaver & Virginia Wing (UK). I Feel it Starts Again, EP Lost Library

9. Prettiest Eyes (USA). Don't Call, LP Pools

10. Shy Layers (USA). Gateway, LP Midnight Marker

11. Mary Ocher (Germany/Israel/Russia). To the light, LP The West Against the People

12. Screamin' Jay Hawkins (USA). In my Dream, LP The Planet Sewssions

13. Off World (Canada). Scrubdown, LP 2