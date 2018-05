"Святые мощи": британская нержавеющая сталь

Хедлайнеры шестьдесят седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – британские рок-ветераны, металлический талант которых не ржавеет, а творческая энергия не иссякает. Рок-критик Артемий Троицкий удостоверился в том, что те, кому за 70, по-прежнему в седле.

​В основном, как вы знаете, программа "Музыка на Свободе" посвящена музыкальной актуальности: я стараюсь представлять новые имена, новые направления, что-то такое свеженькое, но представляющее интерес и для меломанов со стажем тоже. Но сегодня в программе – чистая ностальгия: послушаем последние, или, как сейчас любят говорить, "крайние" записи знаменитых британских артистов, которые начали свою карьеру еще в 60-е годы. К счастью, многие из этих музыкантов не только живы, но и прекрасно себя чувствуют, несмотря на обилие употребленных ими за последние полвека вредных веществ. Рок-ветераны регулярно выпускают пластинки, и совсем неплохие. Добро пожаловать в этот мир!

Начнем с группы Rolling Stones, с кого же еще нам начинать! Группа основана в 1962 году. В 2005-м у них вышел последний номерной альбом с песнями собственного сочинения A Bigger Bang. Относительно недавно, в декабре 2016 года, вышла пластинка Blue and Lonesome, "Грустный и одинокий", в которой "роллинги" спели классические блюзовые песни, сочиненные, в основном, чикагскими блюзменами Хаулин Вольфом, Литтл Уолтером, Вилли Диксоном и прочими из той же славной плеяды. Надо сказать, что и сыграли, и спели они изумительно. Особенно мне понравился Мик Джаггер, который эти блюзовые старые песенки поет, как мне показалось, гораздо лучше, чем свои собственные новенькие. Выбрал из этого альбома песню Commit a Crime, "Совершить преступление", как раз сочинение Хаулин Вольфа образца 1966 года.

​Мик Джаггер, если я правильно помню, 1943 года рождения, а вот в 1945 году, спустя два года, родился в городе Белфасте в Северной Ирландии Ван Моррисон. Кстати говоря, он Ван – от "Айвэн", то есть Иван. Знаменитый британский блюзмен, когда-то фронтмен группы Them, человек, у которого вышли уже 37 альбомов, причем пять из них – за последние три года. Ван Моррисон прекрасно себя чувствует и пластинки выпускает очень разнообразные: и с собственным материалом, и с блюзовыми стандартами, сейчас выходит альбом джазовых стандартов. Остановлюсь на альбоме, который вышел в конце прошлого года, – Roll with the Punches, там пять оригинальных песен и десять кавер-версий. В качестве гостей присутствуют другие знаменитые британские музыканты, ровесники Моррисона: гитарист Джефф Бек, вокалист Крис Фарлоу, вокалист и клавишник Джорджи Фэйм, вокалист Пол Джонс. Из всего разнообразия репертуара выбрал я песни Stormy Monday и Lonely Avenue, соединенные в один пяти с половиной минутный трек.

А вот еще один человек, родившийся в 1943 году, Роджер Уотерс, сооснователь группы Pink Floyd. Довольно давно уже Уотерс ушел из своего легендарного коллектива, записал несколько сольных пластинок – пять штук, а также сочинил одну рок-оперу, Ça Ira, которая вышла в 2005 году. Впервые за 12 лет у Уотерса вышел новый альбом, причем не оперный и не концертный, а целиком состоящий из только что написанных песен на актуальные темы. В общем-то, я бы сказал, это концептуальный альбом, что всегда нравилось Уотерсу, достаточно вспомнить "Стену". Не то что у этого альбома есть какой-то связный сюжет, но тема у него, несомненно, имеется. Тема эта – современная жизнь, которой, я боюсь, Роджер Уотерс, как и мы все, крайне недоволен. Называется альбом Is This the Life We Really Want? – "Неужели это жизнь, которую мы на самом деле хотим?". Поет он там обо всем том, что мы действительно ненавидим: о популизме, о войне и милитаризме, о жадности, обо всех этих тухлых прелестях, которые вдруг расцвели необычайно в XXI веке. Продюсер альбома Найджел Годрич, очень известный продюсер, который продюсировал все альбомы Radiohead. Я выбрал песню Smell the Roses, "Понюхай розы".

Роберт Плант, вокалист группы Led Zeppelin, по мнению многих и по результатам многих опросов, – лучший рок-вокалист всех времен. Родился в 1948 году, давным-давно покинул свою группу и неустанно производит качественные сольные альбомы. Последний по времени и 11-й по счету – Carry Fire. Плант увлекся народной музыкой, много у него всего такого этнического, народного, никакого хард-рока, хэви-металла тем более и в помине нет. Новая группа Роберта Планта, с которой он записал уже два альбома, называется Sensational Space Shifters. Важную роль в этой группе в прямом и переносном смыслах играет гитарист Джастин Адамс. Играют там также африканские музыканты, у Sensational Space Shifters – масса всяких этнических влияний, но все-таки в первую очередь это английский фолк. С альбома Carry Fire я выбрал трек Bones of Saints, "Кости святых", если прямо перевести, а у нас это, по-моему, называется "Святые мощи".

А вот е​ще один уроженец 1948 года, дебютировавший в 1967 году под псевдонимом Кэт Стивенс, хотя настоящая его фамилия Гиоргиу, он грек и один из основателей стиля софт-рок. Кэт Стивенс необычайно популярен в начале 1970-х годов, его голос лился буквально из каждого утюга. Довольно необычная судьба у этого музыканта: в 1977 году он принял мусульманство, в 1978 году ушел из шоу-бизнеса, взял себе имя Юсуф Ислам и занимался в основном делами на ниве исламского просвещения, борьбой с исламофобией и так далее. В 2006 году он вернулся в музыку, после чего записал еще четыре альбома, плюс к тем 11, что записаны ранее. Самый новый из них называется The Laughing Apple, "Смеющееся яблоко". В этом альбоме имеются, в новой версии, четыре совсем старые песни, еще с дебютного альбома Стивенса 1967 года New Masters. Одна из них – как раз титульная, The Laughing Apple.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 67):

1. "Вежливый Отказ" (Россия). "Мы победим!", LP "Военные куплеты"

2. Emma Ruth Rundle (USA). Protection, LP Marked for Death

3. Claude Speeed (UK/Germany). BCCCC, LP Infinity Ultra

4. Rolling Stones (UK). Commit a Crime, LP Blue & Lonesome

5. Van Morrison (UK). Stormy Monday/Lonely Avenue, LP Roll with the Punches

6. Roger Waters (UK). Smell the Roses, LP Is This the Life We Really Want?

7. Robert Plant (UK). Bones of Saints, LP Carry Fire

8. Yusuf (UK). The Laughing Apple, LP Laughing Apple

9. She-Devils (USA). Hey Boy, LP Laughing Devils

10. Trebunie-Tutki & Quintet Urmuli (Poland/Georgia). Moja dziewczyno, LP Duch Gor

11. My Baby (Netherlands/New Zealand). Make a Hundred, LP Prehistoruc Rhytms

12. Bastien Keb (UK). Chicken Stomp, LP Dinking in the Shadows of Zizou