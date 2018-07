Хедлайнеры семьдесят восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – участники проектов бельгийского исполнителя, композитора и саунд-продюсера Бенжамена Шооса. Рок-критик Артемий Троицкий открывает отечественным любителям легкой мелодичной музыки еще неизвестное им новое интересное имя.

Хотел бы напомнить, что в Бельгии варят лучшее в мире пиво (Чехия бы с этим поспорила, но, подозреваю, что все же проиграла бы). Еще в Бельгии тихо цветет прекрасная музыка, причем самых разных стилей. Некоторых знаменитых артистов, правда, приватизировала соседняя большая Франция, но никогда не поздно напомнить, что и величайший шансонье Жак Брель, и любимец советской публики Сальваторе Адамо, и нынешняя яркая звезда Лара Фабиан – бельгийцы. Я хочу вас познакомить с гораздо менее известным, хотя и более разносторонним музыкантом, и зовут его Бенжамен Шоос.

Он родился в городке Серен в декабре 1977 года, дебютировал в 21 год под сценическим псевдонимом Miam Monster Miam. Первый же альбом Шооса продемонстрировал, что речь идет о незаурядном таланте: песни "монстра" были эклектичны, от шансона до рока и диско, полны китча и юмора (Шооса даже сравнили с комиком Бенни Хиллом) и изобретательны по звучанию. И музыка, и аранжировки, и тексты, и вся продюсерская работа были сделаны самим артистом. Более того, он же занимался и дизайном. Как Miam Monster Miam Бенжамен выпустил 6 альбомов, покрывавших музыкальную территорию от валлонского фольклора до космического ретро-футуризма. Последний из этих альбомов вышел в 2007 году, после чего эксцентрик Шоос переключился на новую работу: основал фирму звукозаписи Freaksville и стал там главным продюсером. Среди дюжины артистов, с которыми он работал, наиболее известны певицы Лио (кстати, тоже бельгийка) и Мари Франс, поэт-шансонье Жак Дюваль.

Пять лет спустя Бенжамен вернулся к собственному проекту, выпустив, на этот раз под своим именем, сольный альбом China Man vs. China Girl. Затем вышло еще две больших работы – Beau Futur и Night Music Love Songs. Их названия ("Прекрасное будущее" и "Ночная музыка, песни любви") неплохо выражают настроения повзрослевшего Шооса: больше романтики и нежных чувств, но лирический шансон все равно основан на футуристических электронных гармониях. Последние релизы, наконец-то, принесли Бенжамену Шоосу некоторое признание за пределами Бельгии, причем не только во Франции, но и в Соединенном Королевстве. Его музыка звучала и в Москве: песенка Copycat в исполнении Патрика Ушена представляла Бельгию на конкурсе Eurovision. Особых лавров, впрочем, эта композиция не снискала – возможно, была слишком хороша... В последние годы Бенжамен Шоос увлекся написанием музыки для кино и звуковым оформлением программ радио и телевидения.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 78):

1. Dungen (Sweden). Akt dit, LP Allas sak

2. Sunflower Bean (USA). Easier Said, LP Human Ceremony

3. Baltic Fleet (UK). Tuns, LP The Dear One

4. Iara Renno (Brazil). Milgramas, LP IARA

5. Miam Monster Miam (Belgium). Sophie, LP Soleil noir

6. Benjamin Schoos ft. Laetitia Sadier (Belgium/France). Je ne vois que vous, LP China Man vs. China Girl

7. Benjamin Schoos ft. April March (Belgium/USA). J'ai essaye de t'aimer, LP Beau futur

8. Benjamin Schoos (Belgium). Le mâitre du monde, LP Night Music, Love Songs

9. Scott Walker (UK/USA). Finale. LP The Childhood of a Leader

10. Marta Töpferova & Milokraj (Czech Republic). Piseñ vody, LP Tento svet

11. The Blind Shake (USA). Apostle Island, LP Celebrate your Worth

12. Park Ji Ha (South Korea). The Longing of the Yawning Divide, LP Communion

13. Trupa Trupa (Poland). Falling, LP Jolly New Songs

14. Rockabye Baby! (USA). When the Music's Over, LP Lullaby Renditions of the Doors