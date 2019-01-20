У погибших в Японском море пилотов Су-34 могли запутаться парашюты

Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 над Японским морем, запутались в частях парашютной системы. Об этом пишет издание 47news со ссылкой на экстренные службы Сахалинского края.

По данным издания, два тела погибших членов экипажей Су-34 были подняты на борт рыболовецкого траулера "Электрон". Одно из них было опутано фалом, другое — парашютом и стропами, утверждает издание. Позже траулер нашёл ещё один спасательный плот, но он был пуст.

Два самолета Су-34 ВКС России столкнулись в воздухе 18 января при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Японским морем в 35 километрах от берега. Экипажи самолетов (всего четыре человека) катапультировались и опустились на воду в Татарском проливе. В этот район направились находившиеся ближе других рыболовецкие траулеры.

Первоначально Министерство обороны сообщало о спасении двух членов экипажа. Позднее в ведомстве заявили, что спасён только один пилот. Два человека погибли. Поиски четвёртого продолжаются.

Истребители-бомбардировщики выполняли плановые полеты из аэропорта Комсомольска-на-Амуре. Самолёт Су-34 принят на вооружение в России в 2014 году, и в другие страны пока не поставлялся. По подсчетам Центра анализа стратегий и технологий, в 2018 году в российскую армию были поставлены 12 таких самолетов.

На начало 2019 года всего было построено 126 истребителей. После катастрофы принято решение о временном запрете их полетов до окончания расследования.