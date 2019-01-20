В ОНК рассказали о запрете передавать почту фигурантам "дела Сети"

Член Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Яна Теплицкая написала в фейсбуке, что обвиняемым по делу "Сети" Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову не передают почту и газеты и разрешают общаться со своими адвокатами только в присутствии следователей.

"Ребята опять в информационной блокаде", – пишет Теплицкая. Уточняя, что в 2019 году Филинков и Бояршинов, которые находятся сейчас в Следственном изоляторе номер 3, не получили ни одного письма. Она отметила, что в ОНК не знают, получают ли почту другие заключённые изолятора.

Ранее адвокат Евгений Тонков писал в фейсбуке, что в изоляторе, где находятся Филинков и Бояршинов, адвокатов вынуждают занимать очередь, чтобы встретиться с подзащитными, пишет "Медиазона". В итоге за день только несколько защитников успевают зайти в изолятор, внутри им запрещают пользоваться туалетом, и просматривают и прослушивают их встречи с подзащитными, утверждает адвокат.

Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых активистов антифашистского движения, в начале 2018 года в Санкт-Петербурге – ещё двоих. По версии следствия, антифашисты создали группу "Сеть" для совершения терактов к выборам президента России и чемпионату мира по футболу.

​Арестованные активисты неоднократно сообщали о применении к ним пыток и принуждении к даче ложных показаний. Следственный комитет отказался возбуждать уголовные дела о пытках. Родственники обвиняемых настаивают, что "дело Сети" сфабриковано при участии сотрудников правоохранительных органов.