Антифашизм – это поступок. Эфир в 18.05

Кем были для сообщества левых активистов, экологов и правозащитников адвокат Маркелов и журналист Бабурова? Появится ли в центре Москвы памятник Стасу и Насте?

Лозунг марша 19 января: “Антифашизм – это поступок”. Дело “Сети” как проблема левого движения: cолидарность против пыток и репрессий.

Левая трудовая повестка митинга и шествия 19 января. Раздробление общества на группы и политика ненависти как способ манипуляции народом и механизм поддержания правого популизма.

Как выглядит и как могла бы выглядеть антивоенная повестка современных антифа после аннексии Крыма и с началом военного конфликта в Донбассе? Уроки адвоката Станислава Маркелова в процессе полковника Буданова.

О задачах современного антифашистского движения - поэт и музыкант Кирилл Медведев, журналист Влад Тупикин, политолог Утэ Вайнманн, активисты левого движения. Маркелова и Бабурову вспоминают правозащитник Александр Черкасов (Мемориал) и глава пресс-службы "Новой газеты" Надежда Прусенкова.

Использованы фрагменты фильма Валерия Балаяна “Любите меня, пожалуйста” и видеохроника Радио Свобода.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова