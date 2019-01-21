В России завели первое уголовное дело за участие в "нежелательной" организации

В России впервые возбуждено уголовное дело по новой статье об участии в деятельности организации, признанной на территории страны нежелательной. Дело возбуждено в отношении активистов "Открытой России". В понедельник полиция проводит обыскиу пяти участников организации в Ростове-на-Донуи Казани. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

За последние три года административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации касалась только и исключительно активистов "Открытой России", отмечает правозащитник. Теперь в Ростове-на Дону возбуждено первое уголовное дело. Там же расследовалось единственное в стране уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента - в отношении главы организации "Женщины Дона" Валентины Череватенко. Онобыло прекращено за отсутствием состава преступления.В "Агоре" надеются, что уголовное дело в отношении активистов Открытой России" ждёт такая же судьба.

В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 11 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество" и зарегистрированные в Великобритании связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноименного российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".

В понедельник, 21 января полицейские провели обыск у четырёх активистов "Открытой России" в Ростове-на-Дону – Елены Меньшениной, Ольги и Ирины Зининых и Антона Приходько. В Казани полицейские пришли к Эльзе Нисанбековой . Как рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, обыск проводился по уголовному делу, возбужденному против члена федерального совета "Открытой России" Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону. Связи с самой Шевченко нет.

18 января суд в Пскове отправил под домашний арест до 15 марта координатора "Открытой России" Лию Милушкину по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Также суд арестовал активиста штаба Навального, мужа Милушкиной - Артёма. На заседании суда следователь заявил, что у Милушкина найден амфетамин. Супруги вину не признали и в знак протеста объявили голодовку.

Они считают, что их арест является политической травлей и запугиванием, а подброшенные наркотики — провокацией. Милушкин утверждает, что полицейские пригрозили ему подкинуть наркотики. В декабре активист сообщал, что замечает за собой слежку.