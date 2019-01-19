Суд продлил задержание Насти Рыбки на три дня

Нагатинский суд Москвы продлил на трое суток срок задержания белорусской модели Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич). Об этом сообщила из зала суда корреспондент Радио Свобода. Судебное заседание об избрании меры пресечения для Рыбки отложено на 22 января.

Рыбку подозревают в вовлечении в занятие проституцией. Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Рыбка были задержаны в московском аэропорту Шереметьево в четверг после депортации из Таиланда, где её приговорили к условному сроку за организацию секс-тренингов. Девушка должна была быть депортирована в Белоруссию, её задержали в транзитной зоне аэропорта.

В 2018 году Настя Рыбка стала героиней расследования Алексея Навального о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске. Навальный утверждал, что чиновник провёл три дня на яхте Дерипаски у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Расследование Навального базировалось на книги и инстаграме Рыбки. Навальный обвинил Приходько в коррупции. Когда Рыбка была на яхте, Дерипаска обсуждал с российским чиновником вмешательство в выборы президента США, утверждала она. В суде девушка извинилась перед Дерипаской, передаёт корреспондент Радио Свобода.