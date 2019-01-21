Рыбка в клетке, олигархи в Давосе?

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, фигурантка скандального расследования Алексея Навального, о связях вице-премьера Сергея Приходько и олигарха Олега Дерипаски, 17 января 2019 года была задержана российской полицией вместе с "секс-тренером" Александром Кирилловым (Алексом Лесли). Им инкриминируют "вовлечение в проституцию".

Для задержания гражданку Белоруссии Вашукевич, летевшую из Таиланда в Минск, насильно вытащили на территорию России из транзитной зоны аэропорта Шереметьево.

Расследование Алексея Навального использовало фотографии Насти Рыбки, продемонстрировавшие, что в Норвегии на яхте Олега Дерипаски вместе с эскортницами находился вице-премьер правительства России Сергей Приходько. Цитировалась и книга, которую она опубликовала после "рыбалки" у берегов Норвегии.

Анастасия Вашукевич на заседании Нагатинского суда заявила, что обвинения в ее адрес сфабрикованы. Она принесла извинения Олегу Дерипаске, заявив, что "люди воспользовались мной". Александр Кириллов объявил, что Алексей Навальный "очень хочет кровавой расправы над своими героями". Суд продлил срок задержания Вашукевич и Кириллова до вечера 22 января.

Совладельца концерна Rusal Олега Дерапаску ждут для участия в Международном экономическом форуме в Давосе. Концерн Rusal в 2018 году оказался под американскими санкциями, введенным в том числе и за вмешательство в выборы в США.

К чему ведет повреждение нравов элиты в России? Обсуждают Станислав Белковский и Виктор Шендерович.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 января в 19:05