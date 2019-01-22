Суд обязал Киселёва заплатить долг архитектору за виллу в Крыму

Суд в городе Королёве Московской области частично удовлетворил иск архитектора Владимира Мазурина к телеведущему, генеральному директору агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву. Об этом сообщает "Новая газета".

Киселёва обязали выплатить истцу 2,6 миллиона рублей долга за реконструкцию его виллы в Коктебеле. Архитектор требовал от Киселева 5,8 миллиона рублей.

Представители Киселева намерены обжаловать решение суда. Они предупредили, что могут подать к Мазурину встречный иск, поскольку тот не выполнил работу в полном объеме.

В своем исковом заявлении Мазурин указал, что руководил реконструкцией виллы Киселева в 2015–2016 годах. Работы осложнялись из-за ошибок предыдущих строителей. Архитектор настаивал на укреплении металлических каркасов, отмечая, что из-за перекосов в фундаменте элементы дома потеряли устойчивость. Но заказчик предложения Мазурина не принимал. Более того, Киселёв посчитал, что архитектор не справился с работой и все ошибки предыдущих строителей вменил ему.

Скандал вокруг коктебельской виллы телеведущего разгорелся осенью 2018 года. Тогда Владимир Мазурин опубликовал статью в крымской газете "Город24" о реконструкции дома Дмитрия Киселева в Коктебеле почти за 200 миллионов рублей. Он утверждал, что из-за нарушений коттедж Киселева, расположенный на холме, мог обрушиться на дома, построенные ниже. Тираж издания со статьей Мазурина был изъят из продажи. Сам Киселев заявил, что считает архитектора "мошенником", вымогателем и что подал на него заявление в полицию.