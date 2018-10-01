"Необыкновенный чародей". В Крыму изъяли тираж газеты с фото виллы Киселева

В Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24" с публикацией о доме гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в аннексированном Крыму. Об этом сообщил СМИ автор материала Владимир Мазурин. По его словам, в электронную версию статьи внесли изменения. При этом главного редактора издания Елену Войтову заставили выкупить печатный тираж за свой счет, утверждает Мазурин.

Издание "Крымский канал" без ссылки на источник написало, что главный редактор "Города 24" отказалась выкупать тираж газеты, и "тогда Дмитрий Киселев заставил учредителя газеты Максима Онищенко изъять продажный тираж и уволить Войтову".

Владимир Мазурин – строитель, который бесплатно писал для газеты "Город24". По его словам, он участвовал в строительстве виллы Киселева, и тот ему якобы недоплатил.

До Киселева смогли дозвониться сотрудники радиостанции "Говорит Москва". "Этот Мазурин – просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке", – заявил телеведущий.

О строительстве дома в Коктебеле глава МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал украинскому изданию "Факты" еще в 2006 году. Тогда он сообщил, что для строительства заложил дом в Москве и взял кредит на десять лет.

В интервью Радио Свобода автор материала Владимир Мазурин уточнил, что сотрудничает с изданием "Город 24" несколько лет, денег за это не получает, и его главная задача сейчас – вернуть уволенного главного редактора Елену Войтову:

Я стал посылать свои рассказы. И вот один из моих рассказов вызвал такую неоднозначную реакцию

– История давняя. Я в газете "Город 24" публикую свои рассказы уже достаточно давно. Я не журналист. Я строитель. Просто я вел и веду до сих пор благотворительную подборку материалов о жизни с диабетом. Я 35 лет болею диабетом первого типа. И так как в Феодосии всего один эндокринолог на всех, и я знаю, насколько это тяжелое заболевание, я на общественных началах абсолютно бесплатно на странице "Город 24" публиковал свои заметки о жизни с диабетом. Я получал много хороших откликов. Потом я сказал редактору Елене Войтовой, что я готов предоставить ей материалы и о строительстве, и о крымчанах, и о моей жизни в Крыму. Она сказала: "Если вас не смущает, что я не могу вам заплатить, то – пожалуйста, пишите". Я стал посылать свои рассказы. И вот один из моих рассказов вызвал такую неоднозначную реакцию.

– Что же такого было в этом рассказе?

Вилла необыкновенно красивая, но и хозяин этой виллы удивительный чародей

– Там был описан мой конкретный случай, когда я в 2016 году строил виллу в Коктебеле. Вилла, конечно, необыкновенно красивая, но и хозяин этой виллы удивительный чародей, потому что он сумел обмануть законы природы: построил виллу там, где строить нельзя – на оползневом склоне. Вилла стоит на опасном участке, поэтому может обрушиться при сейсмических толчках.

–​ А где конкретно?

– Это улица Айвазовского, дом 19а.

–​ Вы с сарказмом об этом написали?

В статье не было адреса, не было фамилии Киселева. Но в понедельник вся редакция была на ушах

– Я написал об этом с уважением. Я принимал участие в этом деле как строитель. Конечно, как у строителя задача у меня была реализовать то проектное решение, которое было согласовано. Я отметил в своей статье, что на самом деле я в известной степени восхищаюсь этим человеком, потому что своей виллой он действительно украсил внешний вид Коктебеля. Но я написал и о том, как шла стройка. В статье даже адреса не было указано, не было фамилии Киселева. Но результат был такой, что в воскресенье (не вчерашнее, а 23 сентября) номер поступил в продажу, а в понедельник, 24-го, в 9:30 уже вся редакция была на ушах, потому что был звонок из Москвы с требованием уволить всех, кто имеет отношение к выпуску материала, с требованием, чтобы эти люди выкупили за свой счет весь оставшийся тираж. И этот тираж стали изымать из продажи.

– Как поступила редакция? Понятно, от кого был звонок?

Владимир, мы в шоке. Вы нас подставили

– А вот это они мне не говорят. Мне просто было сказано, что "Владимир, мы в шоке. Вы нас подставили. Был звонок из Москвы, и теперь мы все уволены". Я не знаю, кто там "мы", но редактора они увольняют точно.

–​ Почему такая острая реакция на ваш материал? Вроде бы Киселев особо и не скрывал, что он начал строить дом в Коктебеле в 2006 году. Об этом уже писали.

Мое обращение – это попытка помочь Елене, которая оказалась в сложной жизненной ситуации

– Я не копался в этой истории, но я подозреваю, что если такая реакция, то точно что-то не так. Я могу только подозревать, где не так. Мое обращение через моих знакомых к вам – это попытка помочь Елене, которая оказалась в сложнейшей жизненной ситуации. Надо восстановить человека на работе, надо получить извинения нашего уважаемого рупора демократии. Я имею в виду Дмитрия Константиновича Киселева. Потому что если он сумел сделать так, что ее уволили буквально в тот же день, да еще обязали купить весь тираж, – это беспредел!

–​ О какой сумме может идти речь?

Тут люди работают за 10 тысяч и держатся за работу, потому что другой работы нет

–​ Я не знаю, сколько это стоит. Но люди тут живут совсем в другом измерении. Это в Москве средняя зарплата – 100 тысяч рублей, а тут люди работают за 10 и держатся за работу, потому что другой работы нет. Поверьте, я очень хорошо понимаю, о чем говорю, потому что я всю жизнь прожил в Москве, я живу в Крыму только 2,5 года. И работу найти в Крыму я не могу, потому что Дмитрий Константинович Киселев, когда расставался со мной, как со строителем, сказал, что я его обворовал, что работу больше в Крыму я никогда не найду, что он об этом позаботится. И действительно, я 2,5 года пытаюсь с Киселевым решить свой вопрос, пытаясь как-то получить деньги, которые он мне не заплатил. Он не идет на контакт. Но это мое личное дело. Я с ним сейчас нахожусь в судебных отношениях. А вот вопрос с Еленой я решить не могу. Единственная моя возможность помочь Елене – это подтянуть корреспондентов, сотрудников телеканалов. На сегодняшний день единственное, чем я располагаю, – у меня есть журналы, где опубликована моя статья. У нас есть факт, что Елена, к сожалению, покидает редакцию "Город 24". И когда ее уволят, у нас есть причинно-следственная связь... Определенный материал у нас есть. А что так взбесило Дмитрия Константиновича, пусть разбирается прокуратура, Антикоррупционный комитет.

–​ А вы правда верите, что разберутся?

– Так мне уже позвонили из Антикоррупционного комитета. Дмитрий Константинович написал на меня телегу. Меня уже трясут, правда, пока по звонкам, что вы шантажируете нашего уважаемого Дмитрия Константиновича. Я даже и не думал этим заниматься.

–​ Расскажите вашу историю взаимоотношений с Дмитрием Киселевым. Вы вели проект по строительству его дома. И, как вы утверждаете, он вам не заплатил.

– Скажем так, далеко не все заплатил.

–​ А с чем вы это связываете?

– Я думаю, что ему не хочется платить, хотя ко мне претензий нет ни в письменном, ни в устном виде. Для меня это обычная история для этого типа людей. Я с такими людьми работаю очень давно. Я работаю с очень высокопоставленными людьми. Строил разные виллы, дворцы в Подмосковье и в Москве. Чего я только кому не строил. И примерно в половине случаев мне пытались не заплатить.

–​ Почему? Ведь у них же есть деньги.

– Это вы меня спрашиваете – почему? Они считают себя королями этой жизни, что хотят, то и делают. И когда я нахожу способы доказать им, что я не на помойке родился, вот тогда они садятся и начинают со мной разговаривать и договариваться. По-другому они не понимают.

–​ Думаете, удастся вам договориться с Киселевым?

– Лично я буду решать эту проблему. Но к Елене это не имеет никакого отношения. Я сам за себя постою, а вот девушке надо помочь, – рассказал Владимир Мазурин.